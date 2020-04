Noche violenta en Denver con tiroteos y apuñalamientos

La Policía de Denver tuvo una noche muy activa, debido al crimen en la ciudad, que no para a pesar de que son pocos los que están en las calles por estos días. Fueron múltiples los tiroteos y apuñalamiento reportados durante la noche del miércoles 22 de abril y la madrugada del jueves 23 de abril.

El primer incidente violento sucedió pasadas las 9:00 p.m., en el área de la 1300 N. Federal Boulevard, y se trató de un caso de apuñalamiento. Un hombre fue llevado al hospital luego de recibir puñaladas cerca de una estación de RTD. Según el reporte oficial, las heridas son serias.

Poco después la policía recibió una nueva llamada de emergencia, por un apuñalamiento en la 8300 E. Colfax Avenue. Lo único que confirmó la policía en su cuenta oficial de Twitter es que un hombre fue llevado al hospital y su vida no corre peligro.

Ya en las primeras horas de este jueves, pasadas las 1:40 a.m., una persona perdió la vida en la 14500 E. 51st Place. En este tiroteo fueron dos las víctimas que recibieron disparos de bala y una de ellas, que no ha sido identificada y no se sabe si es hombre o mujer, murió y la otra fue llevada a un hospital con heridas de consideración. Esto sucedió muy cerca del Montbello Central Park.

Más tarde, pasadas las 2:30 a.m., se presentó un tiroteo en la calle Clarkson. Un hombre recibió múltiples disparos con un arma de fuego y, aunque se cree que su vida no corre peligro, fue transportado a un hospital con heridas de consideración. En este caso, un sospechoso fue detenido, según el reporte policial.

La policía no sabe por ahora si estos casos pueden estar relacionados entre sí o si son hechos aislados.