NORAD intercepta globo no identificado volando sobre Utah

COLORADO SPRINGS, Colorado - El ejército estadounidense está monitoreando un globo no identificado que vuela sobre el oeste de Estados Unidos, según dos funcionarios estadounidenses y un funcionario de defensa.

NORAD envió aviones de combate para comprobarlo después de que fuera observado sobre Utah esta mañana. Está oscilando entre 43.000 y 45.000 pies.

Los funcionarios dicen que el globo no parece representar una amenaza a la seguridad nacional de Estados Unidos.

No es muy grande y tiene una carga útil pequeña: 2 x 2 x 2 pies, como una caja. No representa una amenaza para la aviación civil o militar a su altitud y No es maniobrable.

Estados Unidos no ha dicho quién es el propietario todavía, pero los dos funcionarios estadounidenses dicen que los primeros indicios son que no proviene de un gobierno extranjero. Pero todavía están tratando de resolverlo.