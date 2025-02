Nueva orden ejecutiva podría obligar a migrantes a registrarse en Estados Unidos

DENVER, Colorado - La administración del presidente Donald Trump emitió una orden ejecutiva que podría afectar a los migrantes en el país de manera irregular. La medida, denominada "Protecting the American People Against Invasion", aún no ha sido implementada, pero si es aprobada en los próximos 30 días, obligaría a ciertos inmigrantes a registrarse y proporcionar sus huellas dactilares.

Preocupación en la comunidad migrante

Recibe las noticias locales y los pronósticos del tiempo directo a tu email. Inscríbete para recibir newsletters de Telemundo Colorado aquí.

Joselyn Saldana, quien llegó a Colorado hace ocho meses bajo un parole humanitario, expresó su inquietud sobre la orden ejecutiva.

"Nosotros estamos muy preocupados. Toda la comunidad migrante está preocupada porque no sabemos a qué se refiere el presidente Trump con esto de que las personas de 14 años tengan que marcar sus huellas", dijo Saldana.

Según el documento oficial, a partir del 25 de febrero, los migrantes podrán registrarse en el sitio web del Servicio de Ciudadanía e Inmigración de EEUU (USCIS, por sus siglas en inglés).

"Todos los extranjeros de 14 años o más que no fueron registrados al solicitar una visa y que permanezcan en EEUU por más de 30 días deberán solicitar el registro y la toma de huellas dactilares", señala la orden.

La medida también requerirá que los padres registren a menores de 14 años con sus huellas dactilares, en caso de que la orden entre en vigor.

Expertos llaman a la calma

La abogada de inmigración Belen Albuja explicó que, por ahora, el Departamento de Seguridad Nacional no ha tomado acción sobre la orden, por lo que aún no hay consecuencias legales para quienes no se registren.

"En este momento es una posible implementación de registro de personas en el país de manera irregular. Pero no hay detalles específicos, así que habrá que esperar", comentó Albuja.

Además, enfatizó que cualquier sanción por no registrarse deberá estar claramente definida en la ley antes de aplicarse.

"Es muy temprano para alarmarnos o tomar decisiones basadas en miedo", añadió.

La abogada de inmigración Belen Albuja explicó que, por ahora, el Departamento de Seguridad Nacional no ha tomado acción sobre la orden, por lo que aún no hay consecuencias legales para quienes no se registren.

Falta de información genera incertidumbre

Raúl Esparza, residente de Colorado, señaló que desconocía la orden ejecutiva y consideró que se necesita mayor claridad.

"En todas las situaciones hay dos caras de la moneda. A veces puede ser beneficioso y a veces no. Dependerá de cada familia", opinó Esparza.

Por ahora, la comunidad migrante y expertos en leyes de inmigración recomiendan mantenerse informados y acudir con un abogado en caso de dudas.