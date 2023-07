Oficial de Colorado salva a persona de la tercera edad de colosal estafa de $20,000

DENVER, Colorado - Un oficial de la Oficina del Alguacil del condado Douglas recientemente evitó una estafa potencialmente devastadora al recuperar $20,000 en efectivo enviados por un residente de la tercera edad a una persona sospechosa.

Tras recibir la llamada de auxilio, Dea Aragon actuó rápidamente y colaboró con los servicios de envíos para interceptar los fondos.

A través de sus esfuerzos y colaboración, el técnico logró recuperar con éxito la cantidad total, asegurando que la víctima no sufriera una pérdida financiera.

El residente, que no quiso ser identificado, dijo: “El buen Señor cabalga sobre mi hombro, y por eso recuperé mi dinero. Y tengo mucha suerte de que Dea estuviera allí para ayudarme. Ella fue más allá para ayudarme. Me hizo sentir cómodo y me hizo seguimiento. Quiero advertir a otros que no contesten su teléfono si no saben quién es. Y si se meten en una situación como esta, llamen a las autoridades inmediatamente”.

Aquí hay algunos consejos esenciales para la conciencia sobre las estafas: