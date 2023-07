Operativo policial en Aurora busca frenar las carreras ilegales en las calles

DENVER, Colorado - La persistencia de las carreras callejeras como un problema que afecta a diversas comunidades en Aurora y el área metropolitana ha llevado a las autoridades a tomar medidas al respecto.



Durante una operación llevada a cabo por la policía, los oficiales ubicaron una reunión ilegal que involucraba una toma de carreteras y carreras ilegales. En el curso de la intervención, los agentes intentaron detener a un Ford Focus amarillo que evadió intencionalmente a las autoridades.

Gracias a la colaboración de varias agencias de aplicación de la ley, los oficiales ubicaron el vehículo y arrestaron al conductor, un joven de 22 años, bajo cargos de felonía relacionados con la evasión. Su vehículo también fue confiscado como evidencia.

"En Aurora, las carreras callejeras no son bienvenidas. Continuaremos nuestras operaciones de aplicación de la ley en colaboración con otras agencias policiales. Las carreras ilegales no solo son un delito, sino que también representan un peligro. No arriesgues tu vida, tu automóvil o tu licencia de conducir por carreras callejeras ilegales", dijo el Departamento de la Policía de Aurora a través su cuenta de twitter.