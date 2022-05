”Ovejas voladoras” en Colorado: qué se sabe de la reubicación de estos animales

DENVER, Colorado - El Departamento de Parques y Vida Silvestre de Colorado (CPW, por sus siglas en inglés) brindó una actualización sobre los 21 borregos cimarrones del rebaño Rampart en Colorado Springs que habían sido trasladados a un nuevo hogar en Beaver Creek Canyon.

El 8 de febrero las ovejas fueron capturadas, trasladadas en camión al área de Vida Silvestre Estatal de Beaver Creek y luego transportadas por aire a un cañón remoto de la zona.

La mayoría de los borregos fueron liberados y según el sistema de rastreo, uno de los borregos con collar se dirigió hacia el oeste unas 4 millas. Otro se dirigió hacia el norte por el cañón.

¿Estaba siendo perseguido por depredadores o simplemente querían regresar a casa?

Según los funcionarios, la nueva información de seguimiento muestra que la Ewe No. 42283 caminó al norte 6 millas, luego al este 9 millas y después al norte nuevamente hacia Cheyenne Mountain. Algunos especialistas CPW temían que estaba tratando de volver a su hogar en Garden of the Gods, pero finalmente se dirigió hacia el suroeste y cubrió 12 millas para reunirse con la manada el 13 de abril.

El biólogo terrestre de CPW, Ty Woodward, ha estado ocupado desde entonces siguiendo a la manada a través de los collares transmisores de GPS. Los movimientos de una pareja de cimarrones han intrigado a Woodward y otros biólogos de CPW.

Los borregos cimarrones fueron reubicados por varias razones, dijo el gerente de CPW, Travis Sauder.

“El objetivo primero y principal es complementar y poner en marcha una manada en el drenaje de Beaver Creek que está en malas condiciones, por lo que queremos tener más animales allí, aumentar esa diversidad genética y el recuento de la población”, compartió Sauder. “También nos ayuda a eliminar el exceso de individuos de ese rebaño de ovejas Rampart, evitar que se superpongan, reducir esa densidad, lo que puede ayudar a prevenir brotes de enfermedades y otras cosas por el estilo”.

Quizás se pregunte por qué CPW transportó en avión al borrego cimarrón en lugar de conducirlo durante todo el viaje.

“Para llegar a Beaver Creek Canyon, es una caminata de más de 2 horas. En el helicóptero, fue un vuelo de 10 minutos”, dijo CPW.

Más de 60 biólogos, oficiales de vida silvestre, veterinarios, personal de CPW y voluntarios ayudaron con el proceso de reubicación, dijo CPW.

La captura y reubicación del borrego cimarrón fue un proyecto de conservación de la vida silvestre financiado a través de una subvención de subasta y rifa con el apoyo de la Rocky Mountain Bighorn Society, dijo CPW.