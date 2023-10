Paso a paso: cómo votar en las elecciones de Colorado este próximo 7 de noviembre

DENVER, Colorado - El próximo 7 de noviembre, Colorado se prepara para una jornada electoral crucial que abarcará una amplia gama de cargos y decisiones políticas a nivel local y estatal. En esta fecha, los votantes participarán en contiendas para alcaldías, concejos municipales, considerarán propuestas e iniciativas y elegirán mesas directivas en varios distritos escolares.

FECHAS IMPORTANTES A TENER EN CUENTA PARA ESTAS ELECCIONES 2023

16 de octubre: comienza el envío de boletas por correo postal a todos los votantes registrados

Inscripción

¿Cómo puedo inscribirme para votar en Colorado?

Colorado tiene un sistema de inscripción automática de votantes cuando éstos interactúan con ciertas agencias estatales (por ejemplo, el Departamento de Vehículos de Motor) y comparten información personal como nombre, dirección y fecha de nacimiento. Por lo tanto, es posible que ya te hayas inscrito.

Si no te han inscrito, puedes inscribirte en línea o enviar por correo un formulario de inscripción en papel. El registro de electores también estará disponible en los centros de servicio al votante y de votación entre el 23 de octubre y el día de las elecciones el 7 de noviembre.

¿Tengo que inscribirme para votar cada año?

No, pero solo si tu inscripción de votante está activa, algo que puedes verificar en línea. “Activa” significa que votaste en las últimas elecciones o que recientemente te inscribiste o actualizaste tus datos de inscripción.

¿Cómo puedo verificar mi estatus de elector?

El sitio web del Secretario de Estado de Colorado tiene una página de búsqueda en línea. Allí puedes ver tu estatus como elector, el partido al que te has afiliado y otra información clave sobre tu perfil, y también puedes hacer cambios.

¿Qué pasa si me mudé a otro lugar de Colorado después de las últimas elecciones?

Si ya cambiaste la dirección en el Departamento de Vehículos de Motor, tu dirección en el registro electoral debe haberse actualizado automáticamente. Si no lo hiciste, puedes cambiar tu dirección electoral en línea. (Lee la próxima pregunta acerca del tiempo que debes haber vivido en Colorado para poder inscribirte.)

¿Quién puede inscribirse para votar?

Se requiere tener 18 años o más para votar (aunque puedes inscribirte desde los 16 años). Deberás ser ciudadano estadounidense, y haber residido en Colorado durante al menos 22 días antes de las elecciones. Si actualmente no tienes vivienda/hogar, puedes indicar cualquier dirección que el estado considere como “hogar”, lo cual incluye la dirección de un refugio para personas sin casa.

Fui declarado culpable de un delito grave - ¿puedo votar en Colorado?

Si estás encarcelado actualmente, no puedes votar. Pero si estás en libertad condicional, sí puedes votar. Si tu condena fue en el pasado y ya cumpliste con tu sentencia, sí puedes votar.

Soy de Colorado pero estoy estudiando universidad en otro estado. ¿Puedo votar en Colorado?

Depende. Puedes mantener tu residencia de Colorado y votar por correo en Colorado, o si estableces residencia en el otro estado donde estás estudiando universidad (algo que varía según el estado, pero puede incluir condiciones como obtener una licencia de conducir nueva o vivir allí por cierto tiempo definido) entonces votarás en ese otro estado, no en Colorado. No se permite votar en dos estados.

Estoy estudiando universidad en Colorado, pero soy de otro estado. ¿Puedo votar aquí?

Si decides establecer residencia en Colorado, entonces puedes votar aquí. Pero ten en cuenta que no se permite votar en dos estados, y si estableces tu residencia en Colorado, estarás renunciando a tu residencia en otro lugar.

Estoy en servicio militar activo fuera de Colorado o vivo en el extranjero. ¿Cómo puedo votar?

En virtud de la ley federal Uniformed and Overseas Citizens and Absentee Voting (UOCAVA), tanto tú como tu cónyuge/pareja y dependientes pueden votar y se les dará tiempo adicional para hacerlo. La boleta de voto por correo se puede enviar a tu dirección postal actual 45 días antes de las elecciones (es decir, antes que la mayoría de los electores) y tendrás tiempo adicional para devolverla. Las boletas se pueden recibir en Colorado hasta el octavo día después de las elecciones, lo cual será el 15 de noviembre de este año. También tienes una opción en línea segura para subir y enviar una foto de tu boleta.

Votación por correo

¿Quién recibirá una boleta para votar por correo?

Todos los electores activos inscritos en Colorado recibirán una boleta de voto automáticamente por correo. Esta boleta también a veces es conocida como boleta de voto ausente.

¿Cuándo recibiré mi boleta para votar por correo?

Las boleta empezarán a enviarse a los electores activos inscritos desde el 16 de octubre. Se supone que los condados deben enviar por correo las boleta de los electores que se encuentran en el extranjero y en servicio militar 45 días antes de las elecciones, pero esos electores también tienen una opción en línea para subir y enviar una imagen de su boleta.

¿Dónde se enviará mi boleta?

Tu boleta para votar por correo se enviará a la dirección postal que proporcionaste al inscribirte como elector o cuando actualizaste tu inscripción.

Si recibo una boleta por correo, ¿tengo que votar por correo?

No. Puedes seguir votando en persona (consulta las preguntas frecuentes sobre el voto en persona más abajo), aunque la mayoría de los ciudadanos de Colorado optan por votar por correo. En 2021, cerca de un 98% de los electores republicanos, demócratas y no afiliados votaron por correo, según los datos de la oficina del Secretario de Estado de Colorado.

Si no recibo una boleta por correo, ¿cómo puedo pedir una?

Tendrás hasta el 30 de octubre para inscribirte para votar o actualizar tu inscripción y poder obtener una boleta para votar por correo. Después del 30 de octubre, podrás recoger una boleta en la oficina del secretario de tu condado o en un centro de votación. Además, todavía tendrás la opción de votar en persona. Para obtener más detalles, llama a la oficina electoral de tu condado o consulta su sitio web.

¿Cuándo tengo que devolver la boleta de voto por correo?

A menos que estés viviendo temporalmente en el extranjero o en servicio militar fuera del país, para que tu voto sea contado la oficina del secretario de tu condado tiene que recibirlo por correo antes de las 7 p.m. del día de las elecciones, el 7 de noviembre. Esto significa que si vas a enviar tu boleta por el Servicio Postal de Estados Unidos (USPS), debes hacerlo al menos una semana antes del día de las elecciones (pregunta en la oficina local de USPS cuándo es la fecha límite para tu área). Si ya pasó la fecha límite de tu área para enviar la boleta por correo, tu condado tendrá buzones seguros en los que podrás depositar tu boleta completada, o como alternativa puedes llevarla a un centro de votación. Consulta la lista en el sitio web de tu condado, pero por ejemplo, aquí hay información sobre dónde están ubicados los buzones en los condados de Denver, Douglas, Jeffco y Mesa.

La única excepción en la fecha límite es para los electores en servicio militar y en el extranjero, que deberán enviar su boleta por correo o subir la imagen antes de las 7 p.m. del 7 de noviembre. En esos casos, la boleta puede llegar a la oficina electoral del condado hasta el octavo día después de las elecciones, que este año es el 15 de noviembre.

No olvides firmar el sobre en el que pondrás la boleta, o el voto no se contará. Si no firmas el sobre, te lo informarán en una carta y tendrás que ir a proporcionar tu firma en los ocho días después del día de las elecciones. Si decides no depositar tu boleta en un buzón y deseas enviarla por correo (USPS), asegúrate de ponerle al sobre los sellos de correo correspondientes (la cantidad varía según el condado, pero muchos condados te indican cuántos sellos debes usar en las instrucciones de la boleta).

¿Hay boletas disponibles en otros idiomas además del inglés?

La oficina del Secretario de Estado de Colorado ha creado una línea telefónica con intérpretes de muchos idiomas que pueden explicar el contenido de las boletas a los votantes en su idioma preferido. Llama a 303-860-6970 para ayuda. Para los electores que hablan español, es posible que algunos condados tengan boletas disponibles en español.

¿Cómo puedo saber más sobre los temas de votación y los candidatos?

Además de los medios de comunicación locales, la League of Women Voters of Colorado (que no está afiliada a ningún partido) ha preparado una guía sobre las enmiendas y proposiciones estatales que estarán incluidas en la boleta. El estado también les envía por correo a todos los electores inscritos un folleto electoral azul que explica cada propuesta y enmienda a nivel estatal, y también explicará qué significa un voto de “sí” o de “no” para cada una de ellas.

Voto en persona

¿Cuándo puedo votar en persona?

Entre el 23 de octubre y el 7 de noviembre (excepto el 28 de octubre, el 29 de octubre y el 5 de noviembre). Mira el calendario electoral del estado para obtener más detalles y saber las fechas importantes.

¿Dónde puedo votar en persona?

Para saber cuál es el centro de votación de tu comunidad, busca en línea aquí.

¿Cuándo es el día de las elecciones?

El día de elecciones de 2023 es el 7 de noviembre, pero no es necesario que esperes hasta ese día para votar (lee más arriba). Si decides esperar hasta el día de las elecciones para votar en persona, las urnas estarán abiertas desde las 7 a.m. hasta las 7 p.m. MT. Si hay largas colas el día de las elecciones y a las 7 p.m. todavía estás esperando, podrás votar. Habrá inscripción de electores el mismo día, si la necesitas. Según las leyes de Colorado, si tienes que votar durante el día de trabajo con algunas condiciones, tu empleador deberá pagarte hasta dos horas para hacerlo.

¿Qué debo traer conmigo para votar en persona?

Debes traer una identificación (ID) aceptable. Si tu identificación incluye una dirección, debe ser en Colorado.

¿Hay opciones de votación para los electores que tienen necesidades especiales?

Sí. Cada centro de votación deberá tener al menos una opción accesible, como por ejemplo máquinas de votación accesibles o entradas accesibles para sillas de ruedas.

Seguridad durante las elecciones

¿Qué tan secreto es mi voto? ¿Alguien sabe por quién o por qué he votado?

Tu boleta de voto, y por quién o por qué votaste, es totalmente anónima. Lo único que es información pública es la afiliación de partido asociada con tu inscripción electoral, y es algo que puedes actualizar en línea.

¿Qué tan común es el fraude electoral en Colorado?

No es nada común. La organización conservadora Heritage Foundation ha documentado solamente 16 casos de fraude en Colorado desde 2005. Es decir, 16 casos de los millones de votos emitidos.

¿Cómo puedo estar seguro de que mi boleta será contada?

Colorado tiene uno de los procesos de votación más avanzados y seguros de Estados Unidos. Algunos expertos lo han calificado como el “estándar de oro” a nivel nacional.

Los condados de Colorado utilizan BallotTrax, un servicio gratuito para los electores que permite rastrear tu boleta desde que la envías por correo o es recogida de un buzón de votación, hasta que es contada. Puedes recibir notificaciones por texto o por email. Es bien similar a la manera en que se rastrea un pedido de compra en línea.

Después de las elecciones, los equipos bipartidistas y los secretarios de los condados de todo Colorado hacen auditorías de las boletas para confirmar los resultados. “Ninguna auditoría bipartidista ha encontrado nunca una boleta que no haya sido tabulada correctamente”, según la oficina del Secretario de Estado de Colorado.

Otras medidas de seguridad en Colorado son: verificación de los antecedentes del personal electoral, pruebas de las máquinas electorales por parte de equipos bipartidistas, verificación de las firmas y una asociación con la Guardia Nacional para monitorear tecnologías electorales críticas, como por ejemplo el sistema estatal de inscripción de electores, a fin de detectar cualquier amenaza cibernética.

¿Puedo ser un observador electoral?

Sí. Los observadores electorales son miembros de la comunidad que se ofrecen como voluntarios para observar el proceso de las elecciones. Llama a cualquier oficina del secretario y registrador del condado para saber cómo participar. Puedes ser observador en cualquier condado, no solamente en el que vives.

En la boleta electoral del próximo 7 de noviembre, los residentes de Colorado se encontrarán con dos propuestas: la Propuesta HH y la Propuesta II.

Propuesta HH: Reducir los impuestos a la propiedad y retener los ingresos estatales

¿Debe reducir el estado los impuestos a la propiedad para hogares y negocios, incluyendo ampliar la desgravación del impuesto a la propiedad para las personas mayores, y además subvencionar a los condados, los distritos de agua, los distritos de bomberos, los distritos de ambulancias y hospitales, y otros gobiernos locales y financiar los distritos escolares utilizando una parte del superávit estatal hasta el límite de la propuesta HH como se define en esta medida?

Qué significa su voto

Propuesta HH Voto de "Sí" Voto de "No" Reduce los impuestos a la propiedad adeudados Permite al estado retener dinero adicional que de otro modo sería reembolsado a los contribuyentes, cambia temporalmente la manera en que se distribuyen los reembolsos TABOR de los contribuyentes y crea un nuevo límite de impuestos a la propiedad para la mayoría de los gobiernos locales. Mantiene la ley vigente para los impuestos a la propiedad, los reembolsos TABOR y los límites de ingresos del gobierno estatal y local.

Propuesta II: Retener los ingresos fiscales por nicotina que excedan la estimación del Folleto de información

¿Puede el estado retener los ingresos de los impuestos sobre cigarrillos, tabaco y productos de nicotina, mantener las tasas impositivas y usar esos ingresos para mejorar el programa preescolar en Colorado con una inversión de $23.65 millones, en lugar de reducir las tasas impositivas y reembolsar esos ingresos a mayoristas y distribuidores?

Qué significa su voto

Propuesta II Voto de "Sí" Voto de "No" Implicaciones - Permite al estado mantener y gastar $23.65 millones en ingresos fiscales ya recaudados de la venta de cigarrillos, productos de tabaco y productos de nicotina, incluyendo intereses.

- Mantiene las tasas impositivas actuales sobre cigarrillos, productos de tabaco y productos de nicotina.

- Los ingresos fiscales futuros se utilizarán en programas preescolares. - Se reembolsarán $23.65 millones a mayoristas y distribuidores de cigarrillos, productos de tabaco y productos de nicotina.

- Se reducirán las tasas impositivas sobre cigarrillos, productos de tabaco y productos de nicotina.

Resumen y análisis de la propuesta HH:

La Propuesta HH busca reducir los impuestos a la propiedad que se deben, lo que resultará en aumentos más pequeños en los impuestos a la propiedad a partir de 2023.

Permite al estado retener ingresos adicionales en lugar de reembolsarlos a los contribuyentes.

La medida reduce los impuestos a la propiedad al disminuir la porción del valor comercial de una propiedad sujeta a impuestos.

Garantiza que los adultos mayores que calificaron para la exención de vivienda existente obtengan el mismo beneficio en una casa nueva.

Establece un nuevo límite en los ingresos por impuestos a la propiedad para la mayoría de los gobiernos locales.

Requiere que los gobiernos locales que excedan el límite pasen por un proceso público para renunciar al límite o reduzcan las tasas impositivas para mantenerse por debajo del límite.

Crea un nuevo límite a los ingresos estatales que crece anualmente, y los ingresos retenidos se utilizan para financiar la educación, reembolsar a los gobiernos locales y proporcionar asistencia con el pago de renta.

La mayoría de los cambios bajo la Propuesta HH permanecerán en vigencia hasta el año presupuestario estatal 2031-32 y pueden extenderse por la legislatura estatal para futuros años presupuestarios sin necesidad de aprobación adicional de los votantes.

Si se aprueba, otra ley estatal distribuirá reembolsos bajo la Carta de Derechos del Contribuyente (TABOR) en cantidades iguales solo en el año tributario 2023.

¿Cómo impacta la Propuesta HH a los contribuyentes?



La Propuesta HH afecta a los contribuyentes de dos maneras principales: reduciendo la cantidad que deben en impuestos a la propiedad y cambiando los reembolsos bajo la Carta de Derechos del Contribuyente (TABOR). Aquí se resumen los impactos clave de la Propuesta HH en varios tipos de contribuyentes:

En 2023, la Propuesta HH proporcionará reembolsos TABOR iguales para todos los contribuyentes, lo que aumentará los reembolsos para aquellos con bajos y medianos ingresos. Sin embargo, los contribuyentes de mayores ingresos recibirán reembolsos más bajos en comparación con la ley actual. Además, los impuestos a la propiedad serán más bajos para todos los propietarios en comparación con lo que serían si la Propuesta HH no se aprueba. En algunos casos, la reducción de los reembolsos de TABOR en 2023 puede contrarrestar los ahorros en impuestos a la propiedad más bajos.

A partir de 2024 y hasta al menos 2032, los reembolsos de TABOR disminuirán o serán eliminados para todos los contribuyentes, independientemente de sus niveles de ingresos, según la recaudación de ingresos estatales cada año. Estas reducciones futuras en los reembolsos de TABOR pueden superar o igualar los ahorros en impuestos a la propiedad bajo la Propuesta HH, dependiendo del valor de la propiedad de los contribuyentes.

¿Cómo cambia la Propuesta HH los impuestos a la propiedad?