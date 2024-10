Pelea durante evento deportivo en Colorado Springs termina en tragedia

DENVER, Colorado - El Departamento de Policía de Colorado Springs (CSPD, por sus siglas en inglés) estuvo respondiendo a un tiroteo ocurrido en la escuela Atlas Prep, luego de que se reportara un altercado violento durante un evento deportivo.

Según informaron las autoridades, la sección de South Murray Blvd., entre Merchants Ct. y Center Park Dr., fue cerrada para llevar a cabo la investigación.

Recibe las noticias locales y los pronósticos del tiempo directo a tu email. Inscríbete para recibir newsletters de Telemundo Colorado aquí.

Hasta el momento, no se ha informado sobre el arresto de algún sospechoso. La sargento Rebecca Smith de CSPD declaró que el agresor no ha sido detenido y que no pueden proporcionar más detalles sobre posibles heridos.

Brittney Stroh, directora ejecutiva de Atlas Schools, emitió un comunicado en el que lamenta la pérdida de una vida en el incidente, que ocurrió durante un partido organizado por un grupo externo.

La pelea estalló durante un juego de fútbol juvenil, pero Stroh aclaró que ni la escuela ni los estudiantes de Atlas estuvieron involucrados. El campo deportivo había sido alquilado a Pop Warner, una liga de fútbol juvenil.

Michelle Quintana, presidenta de Pikes Peak Pop Warner, también compartió una declaración en la que señaló que el conflicto involucró a dos personas con problemas personales previos, no relacionadas con la liga ni con el evento deportivo.

CSPD sigue investigando el suceso y aún no ha dado más detalles sobre el motivo del incidente o los responsables. Las autoridades locales continúan trabajando para esclarecer los hechos.