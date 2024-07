Buscan a conductora que presuntamente atropelló a hombre y luego huyó en Denver

Las autoridades de Denver piden ayuda a la comunidad para encontrar a una conductora que, según dicen, atropelló a un hombre la semana pasada y después huyó del lugar.

El incidente ocurrió cerca de Ogden St y E Colfax Avenue el 25 de junio.

Según el Departamento de Policía de Denver, una mujer que conducía un Dodge Caravan de 2016 con matrícula 2-99798B de MONTANA atropelló a un hombre y luego huyó del lugar.

Según la policía, el hombre murió más tarde a consecuencia de las heridas.

MEDINA ACTIVATION – Near Ogden St and E Colfax Avenue, a female driving a 2016 Dodge Caravan with MONTANA Plate 2-99798B ran over a male who later died as a result of his injuries. After stopping briefly, the driver fled the scene. The crash occurred on 06/25/24 at 1113 hours. pic.twitter.com/qQFymOva0Q