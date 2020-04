Policía reporta múltiples robos a dispensarios de marihuana en Denver

El Departamento de Policía de Denver está investigando múltiples robos a dispensarios de marihuana de la ciudad. Hace pocos días, autoridades alertaron a los dueños de estos negocios sobre el aumento de los robos durante la pandemia.

Los robos ocurrieron en la madrugada de este miércoles 29 de abril y al momento no se sabe cuántas fueron las pérdidas económicas por estos robos. Los actos vandálicos se cometieron entre las2:00 a.m. y las 2:50 a.m., según el reporte oficial.

Fueron por lo menos tres los dispensarios vandalizados. Se trata del Denver Recreational Dispensary, ubicado en la Bannock Street, del MJG Golden Meds, en la Oneida Street y del Wolf Pac Cannibus, en la Colorado Boulevard.

Al momento no se sabe si esto son robos aislados o están conectados entre sí. Lo que sí es seguro, es que los robos a tiendas de marihuana han aumentado durante la pandemia, ya que las calles están más solas y esto es aprovechado por los amantes de lo ajeno.

En las dos primeras semanas de abril, se reportaron robos en diez dispensarios de marihuana.