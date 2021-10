”Pónganse en mi lugar”: familia hispana de Colorado busca justicia tras la muerte de un ser querido

El Departamento de Policía de Denver (DPD) está pidiendo la ayuda del público para encontrar a la persona responsable de atropellar mortalmente a un joven de 22 años en I-70 y darse a la fuga.

Armando Loya es el tío de Sergio Loya quien, de acuerdo con la policía de Denver, fue arroyado por un auto desconocido el pasado domingo 24 de octubre en horas de la madrugada al norte de la calle Pecos y la I-70.

“Según él se había ido a un concierto de rap”, dijo Armando Loya.

“Me platica la policía que él iba caminado por la I-70, pero tiene que haber ido con alguien no creo que haya ido caminando, así como loco nomás no se no tiene sentido la verdad para mí no tiene sentido”

La policía de Denver indicó que debido a las heridas que sufrió el joven cuando fue atropellado fue declarado muerto en el lugar.

“Yo quiero saber quién fue el que lo envistió, quien lo atropello porque no se puede quedar eso así. Pónganse en mi lugar y en el lugar de la familia mía también”, dijo Loya.

El vehículo sospechoso de provocarle la muerte a Sergio huyó del lugar y tanto las autoridades como la familia de este joven piden ayuda a la comunidad para encontrarlo.

“Yo creo que esa persona que atropelló a mi sobrino debe pagar por eso que hizo y pido la colaboración aquí en colorado, en Denver a los alrededores que por favor si pueden y saben algo de eso que pasó que se comuniquen con la policía.

Armando señala que no entiende lo que paso y que tiene más preguntas que respuestas acerca de este incidente.

Cualquier persona con información sobre lo sucedido se le pide llamar a la Línea de Alto al Crimen al 720-913-7867. Hay una recompensa de hasta $2,000 y la llamada puede ser anónima.