”Es mi bebé, por qué le disparaste”: pareja de Colorado demanda a la policía por la muerte de su mascota

El Departamento de Policía de Loveland (LPD, por sus siglas en inglés) enfrenta una demanda civil por parte de una pareja de la ciudad luego que un oficial disparara y matara a su cachorro de 14 meses mientras investigaba una denuncia de allanamiento en 2019.

Según la denuncia, el oficial LPD Mat Grashorn que todavía sigue siendo empelado del departamento disparó contra una mezcla de Staffordshire terrier y boxer de 14 meses llamado Herkimer, que percibió como una amenaza al responder a una llamada de allanamiento. Los dueños del perro piden daños y perjuicios en el caso.

En el momento del incidente, Wendy Love y su esposo Jay Hamm eran los dueños de Herkimer, el cachorro fue descrito como un perro dulce, cariñoso y juguetón que era amado por su familia, según la demanda.

"Wendy Love y Jay Hamm no habían presentaron esta demanda debido al dolor que les causa revivir este evento", dijo su abogada, Sarah Schielke, en un comunicado. "Pero no tenían otra opción porque lo único peor que ver este video ... es verlo y luego no hacer nada al respecto".

Esta es la segunda demanda que Schielke ha presentado contra el departamento este año; la primera llegó en abril cuando publicó la demanda y más información sobre el arresto de Karen Garner en 2020.