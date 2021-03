Posibilidad de nieve antes de la fuerte tormenta invernal del fin de semana

Día mayormente soleado durante todo el jueves. Comenzaremos a recibir un aire más frío que hará que las temperaturas máximas se queden en el rango de los 40 grados en el área metropolitana de Denver.

El viernes temperaturas máximas también en el rango de los 40 grados. Se espera lluvias y nieve en la tarde con muy poca acumulación de nieve. La nieve comienza a intensificarse en horas de la noche y durante el fin de semana. Temperaturas para sábado y domingo en los 30 grados.

El Centro Nacional de Meteorología mantiene la Vigilancia por tormenta invernal que estará en vigor a partir del viernes hasta la noche del domingo que incluye gran parte de Colorado. Los vientos pueden alcanzar ráfagas de hasta 35 mph.

Rocky Mountain National Park, Medicine Bow Range, The Mountains of Summit County, Mosquito Range, Indian Peaks, The Northern Front Range Foothills y The Southern Front Range Foothills pueden esperar acumulaciones de nieve de 24 a 48 pulgadas, con 10 a 20 pulgadas posibles al oeste. del túnel de Eisenhower. Los vientos pueden alcanzar hasta 35 mph.

Porciones del centro-este y noreste de Colorado pueden esperar de 4 a 14 pulgadas, con vientos de hasta 40 mph. Viajar por las áreas de vigilancia puede ser difícil o imposible.

Para la próxima semana laboral todavía se mantiene la posibilidad de nieve, aunque un poco más ligera. Las temperaturas para el lunes y martes verán un ligero aumento a los 40 grados bajos el miércoles y jueves.