Premian a organización de Colorado que ayuda a inmigrantes

NUEVA YORK — United Way Worldwide y un grupo de fundaciones lanzaron el martes un nuevo premio a la "valentía cívica", que incluye subvenciones de hasta $50,000 dólares. Una de las beneficiadas es una organización de Colorado.

El Proyecto Courage, una colaboración entre United Way y entidades financiadoras como Freedom Together Foundation, otorgará $5 millones en premios durante al menos un año para reconocer a organizaciones sin fines de lucro y personas que defienden a sus comunidades.

Manténte al tanto de las noticias locales y del estado del tiempo. Suscríbete a nuestros newsletters gratuitos aquí. SUSCRÍBETE SUSCRÍBETE

Los beneficiarios no recibirán un premio monetario, pero podrán destinar los fondos a la organización sin fines de lucro que elijan.

"No lo hacen porque busquen reconocimiento. No son funcionarios electos. No es algo que les obligue a realizar este trabajo. Lo hacen por amor a la humanidad", dijo Angela Williams, presidenta y directora ejecutiva de United Way Worldwide, sobre los galardonados.

Los primeros galardonados incluyen a United Way del Condado de South Sarasota en Florida, por brindar servicios legales a personas mayores y trabajadores de bajos recursos.

Y a Women of Welcome, una organización sin fines de lucro de Colorado que moviliza a mujeres evangélicas para defender a solicitantes de asilo e inmigrantes desde su fe.

Bri Stensrud, directora de la organización sin fines de lucro, afirmó que es un momento difícil para recaudar fondos en torno a la inmigración, especialmente para el trabajo a largo plazo de educación y defensa que realiza su organización. Recibió $25,000 como parte del premio.

“Me siento muy honrada de ser reconocida, conocida y comprometida”, dijo. “Es otro privilegio que asumo con mucha humildad y estoy sumamente agradecida por ello”.

Educadores de una ciudad del norte del estado de Nueva York también fueron reconocidos por sus esfuerzos para liberar a tres estudiantes y a su madre, quienes fueron arrestados por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en marzo.

“En ese momento, no sentí que estuviéramos demostrando valentía”, dijo Jennifer Gaffney, superintendente del Distrito Escolar Central de Sackets Harbor. “Simplemente estábamos haciendo lo que teníamos que hacer porque era lo correcto”.

La directora de la escuela, Jaime Cook, y otros docentes actuaron al enterarse del arresto de sus estudiantes y contactaron a funcionarios del gobierno para abogar por su liberación. Los miembros de la comunidad organizaron una manifestación y su protesta atrajo la atención nacional.

“Unirnos como comunidad frente a la adversidad, con esperanza y fuerza, creo que es un mensaje importante”, dijo Jonna St. Croix, maestra de la escuela y galardonada. “Soy maestra de estudios sociales. El deber cívico es importante y tengo que predicar con el ejemplo”.

Los tres educadores recibieron $50,000 para donar a una organización sin fines de lucro de su elección y eligieron la Fundación Comunitaria del Norte de Nueva York. Dijeron que esperan que los fondos beneficien a los estudiantes y jóvenes de su área.

Jana Gallus, profesora de la Escuela de Administración Anderson de UCLA, quien ha estudiado premios, elogió la decisión de permitir que los beneficiarios individuales decidan a dónde destinar los fondos de la subvención. Esto crea un regalo que continúa dando frutos, ya que el reconocimiento se transfiere del galardonado a la organización sin fines de lucro, dijo.

“A veces se dice que los premios de reconocimiento son algo superficial, algo blando. El reconocimiento no es blando en ese sentido. En realidad, es muy estratégico”, dijo Gallus. “Define quién se siente visto, quién es visto, qué acciones tienen la posibilidad de ganar impulso”.

El Proyecto Coraje está aceptando nominaciones del público para futuros ganadores, así como de United Way. Gallus afirmó que solicitar nominaciones públicas es otra forma en que los premios pueden ayudar a democratizar a quienes son reconocidos como héroes estadounidenses.

Las fundaciones seleccionarán a los ganadores entre los nominados.

Deepak Bhargava, presidente de la Fundación Freedom Together, explicó que el grupo de financiadores estaba pensando en el 250.º aniversario de la independencia de Estados Unidos y se preguntaron qué papel podrían desempeñar como fundaciones filantrópicas. Decidieron reconocer la valentía y la acción cívica de personas que normalmente no reciben atención.

“La mayoría de los premios están diseñados para personas que ocupan puestos de poder o que, en cierta medida, ya son famosas”, afirmó. “Estos premios están diseñados para apoyar a quienes realizan la labor invisible pero esencial para que nuestras comunidades sean saludables y para preservar nuestras libertades”.

Los demás financiadores de The Courage Project son CFLeads, la Fundación James Irvine, la Fundación John D. y Catherine T. MacArthur, la Fundación Marguerite Casey, la Fundación McKnight, la Fundación de Bienestar Público, la Fundación Skillman y la Fundación Surdna.

Por otra parte, otra organización sin fines de lucro, The Heritage Foundation, que organizó el Proyecto 2025 y se centra en el desarrollo del movimiento conservador, también otorgará premios para fomentar la celebración de la independencia del país.

La fundación no suele otorgar subvenciones, pero comenzó a otorgar Premios a la Innovación en 2022, en parte para impulsar su dotación, explicó Bridgett Wagner, directora ejecutiva del Instituto Edwin J. Feulner de la fundación.

“Con esto queremos incentivar. Queremos impulsar la innovación. Queremos que la gente haga algo diferente”, afirmó sobre los premios, que suman alrededor de un millón de dólares anuales.

Añadió que los premios son más que subvenciones, ya que comunican el apoyo de la fundación a la organización y la dan a conocer entre otros donantes.

La Fundación Heritage anunciará los ganadores de los premios America's 250.º en junio.