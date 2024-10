Propuesta KK: impuesto especial sobre armas para financiar programas de salud mental y seguridad

DENVER, Colorado - La Propuesta KK propone un impuesto del 6.5% sobre las ventas de armas de fuego, piezas de armas y municiones en Colorado. Los ingresos recaudados se destinarán a financiar servicios de salud mental, programas de seguridad escolar y apoyo para víctimas de violencia doméstica y otros delitos violentos.

¿Qué significa votar "sí"?

Un voto de "sí" aumentaría los impuestos sobre las ventas de armas y municiones en un 6.5%, utilizando esos fondos para programas de prevención de la violencia, servicios de salud mental y apoyo a las víctimas, con un enfoque especial en veteranos y jóvenes en riesgo.

¿Qué significa votar "no"?

Un voto de "no" dejará los impuestos actuales sobre armas y municiones sin cambios, y no se recaudarán fondos adicionales para estos programas.