Recomendaciones del Departamento de Salud de Colorado para las festividades de invierno

Las tres cosas más importantes que recordar:

Interactúe en persona solamente con quienes forman parte de su núcleo familiar (compuesto por quienes normalmente viven y duermen bajo el mismo techo).

Absténgase de viajar. Celebre virtualmente con las personas que no viven con usted.

Evite la aglomeración de personas en las tiendas. Compre sus regalos en línea y programe las entregas a domicilio o afuera de la tienda. Descubra y apoye los negocios de Colorado a través de la campaña #ShopLocalColorado. Pero, si en algún momento debe salir de su hogar, recuerde usar mascarilla (cubrebocas) y mantener su distancia.

Este año nos brinda la oportunidad de redefinir lo que significa estar unidos. Para poder mantener seguros a nuestros seres queridos, deberemos celebrar esta temporada de festividades de manera diferente. La mejor forma de protegerlos a ellos y a usted mismo este año, es quedándose en casa y celebrando con los miembros de su núcleo familiar, o compartiendo virtualmente con amigos y familiares.

Es importante recordar lo cerca que estamos de tener una vacuna contra el COVID-19. Gracias a la ardua labor de los funcionarios de los organismos de salud pública a través del país, es posible que estemos a sólo meses de regresar a la normalidad. Colorado va a recibir su primer cargamento de vacunas en diciembre. Depende de nosotros el ayudarnos los unos a los otros hasta que pase la pandemia. A medida que se acerca el final del 2020, los habitantes de Colorado deben seguir avanzado hacia la luz al final del túnel con cuidado, vigilancia y gracia.

El que mantengamos la distancia física no significa que debemos mantener todas las distancias. Puede hacer muchas cosas creativas para que las personas más cercanas a usted se sientan queridas, a la vez que se asegura de que éstas se mantengan sanas por muchas más temporadas por venir.

Su seguridad depende de usted, y no es sólo para su beneficio sino para el de su familia, amigos y miembros de su comunidad. A continuación, le brindamos algunas ideas para disfrutar esta temporada de manera alegre, festiva y segura.

Ideas para celebrar las festividades

Ya sea que esté encendiendo velas o colgando luces en un árbol, las festividades de invierno están acompañadas de cierta magia, especialmente para los niños que forman parte de su vida. Mantenerse seguros este año no implica disminuir ese encanto. Piense en las maneras en que puede celebrar y mantener a sus seres queridos cerca en espíritu, aunque estén separados físicamente:

● Cocinar, comer, decorar e intercambiar regalos con los miembros de su núcleo

familiar inmediato.

● Deslizarse en trineo u otras actividades al aire libre en su comunidad con los miembros de su núcleo familiar.

● Organizar una fiesta virtual para cantar villancicos por videollamada.

● Escribir tarjetas navideñas para familiares y amigos.

● Conversar por videollamada o por teléfono con amigos y familiares que no viven

con usted.

● Intercambiar fotos de sus decoraciones para la temporada, platos y vestuarios con familiares y amigos por mensaje de texto o correo electrónico.

● Ver de manera simultánea su película favorita de estas festividades con familiares y amigos que viven en otras casas a través de videollamada.

● Transmitir en directo una ceremonia celebrada por su grupo religioso.

● Ver en la TV como baja la bola en Times Square durante el conteo regresivo para la llegada del año nuevo.

● Hornear y cocinar delicias para sus vecinos, amigos y familiares, y luego hacérselos llegar de una manera que no requiera el contacto cara a cara.

● Enviar o entregar regalos a sus vecinos, amigos y familiares de una manera que no requiera el contacto personal (tal como lo hace Santa). Puede hacer una videollamada con ellos después, cuando estén abriendo sus regalos y ver sus caras de felicidad en tiempo real.

Las compras de la temporada

Este año, al comprar los regalos de la temporada, tome en cuenta las ventajas de las ofertas en línea, las entregas a domicilio y las entregas afuera de la tienda en vez de tener que visitar tiendas abarrotadas de gente. Compre en los negocios locales de Colorado para ayudar a la economía del estado en esta temporada de festividades.

En este momento el COVID-19 se está esparciendo de una manera alarmante a través de los Estados Unidos. Lo más seguro que se puede hacer en este momento es quedarse en casa. Los aeropuertos, las estaciones de autobuses y de trenes, las paradas de descanso y las recepciones de los hoteles son lugares en los cuales los viajeros pueden exponerse al virus. También son lugares en los cuales puede ser difícil mantenerse alejado de otros. Si usted debe viajar, tome todas las precauciones posibles para reducir el riesgo de que se contagie o de que propague el virus.

Tenga presente que tal vez deba aislarse o ponerse en cuarentena lejos de su hogar si usted se enferma o se expone al COVID-19 mientras está de viaje. No podrá viajar de un estado a otro mientras deba estar en periodo de aislamiento o de cuarentena.

Si usted debe viajar este invierno, le recomendamos:

● Ponerse en cuarentena antes y después de su viaje.

● Utilizar una mascarilla.

● Lavarse las manos frecuentemente o usar desinfectante para manos si no hay agua y jabón disponibles.

● Mantenerse a 6 pies (1.8288 metros) de distancia o más de cualquier persona que no viva con usted.

● Abrir las ventanas en los autobuses, trenes o automóviles compartidos para mejorar la ventilación.

● Posponer o cancelar su viaje si piensa que estuvo expuesto al COVID-19 durante los

14 días previos a su fecha de partida. Debe hacerse la prueba tan pronto como comience a presentar síntomas o 7 días después del momento en que cree que estuvo expuesto. Para más información acerca de las pruebas de detección y para encontrar un centro que las realice cerca de usted, visite Detección del COVID-19.

● Cancelar sus planes si usted o sus compañeros de viaje dan positivo en la prueba o comienzan a presentar síntomas.

Mitos

● Mito: “Obtener un resultado negativo en la prueba de detección del COVID-19 significa que puedo continuar con mis planes normales para las festividades”.

● La realidad: Un resultado negativo no quiere decir necesariamente que usted no tiene COVID-19. Es posible que le hayan tomado la muestra muy temprano en el proceso de contagio y el COVID-19 todavía no sea detectable. Además, las pruebas (especialmente las pruebas rápidas) no son perfectas y pueden fallar en detectar el virus en algunas personas que sí están contagiadas. También es posible que usted se contagie de COVID-19 en el período entre que se hace la prueba y que usted llegue a su destino, y propague el virus entre sus amigos o familiares, quienes pudieran enfermarse gravemente o fallecer.

● Mito: “Volar es seguro porque el COVID-19 no se propaga en los aviones”.

● La realidad: Volar implica muchos escenarios riesgosos en los que usted estará en contacto cercano con extraños, como en la fila de espera para pasar por seguridad y en los aeropuertos. Aunque usted tome todas las precauciones apropiadas durante su viaje en el avión, no puede controlar el comportamiento de las demás personas a su alrededor. En este momento, hay muchas personas que se encuentran contagiadas con COVID-19, lo que hace de los aviones una forma peligrosa de viajar.

● Mito: “Yo tuve COVID-19 al principio del año, entonces puedo continuar con mis planes normales para las festividades”.

● La realidad: La reinfección con COVID-19 es rara, pero sí se ha visto que sucede. Aunque usted ya haya tenido COVID-19, no hay manera de garantizar que no se vuelva a contagiar y que la propague entre sus amigos y familiares durante las reuniones de las festividades.

● Mito: “Soy joven, por lo que no es gran cosa si me da COVID-19”.

● La realidad: Hasta las personas jóvenes y saludables pueden enfermarse gravemente o morir de COVID-19. Las personas jóvenes y saludables también pueden propagar el virus a sus amigos y familiares de alto riesgo. Al evaluar el riesgo de contraer COVID-19, es importante que piense no sólo en usted, sino en cada una de las personas con quienes tendrá contacto en esta temporada de fiestas.

● Mito: “Yo uso mascarilla todo el tiempo, entonces no hay manera de que pueda propagar el COVID-19”.

● La realidad: Las mascarillas son una buena herramienta para reducir el riesgo de contagio del virus, pero no lo eliminan completamente. No hay ninguna manera de asegurar que no hay riesgo de contagio cuando usted entra a espacios públicos o está en contacto con otras personas. Lo más seguro que se puede hacer en este momento es quedarse en casa. Aunque usted tome todas las precauciones, no puede controlar el comportamiento de las demás personas a su alrededor.

● Mito: “Es mejor que me de COVID-19 ahora, para que podamos lograr la inmunidad colectiva (o de rebaño)”.

● La realidad: Tal vez podamos alcanzar la inmunidad colectiva de manera segura, cuando una vacuna contra el COVID-19 haya sido autorizada y aprobada para el uso del público. Por ahora, el riesgo de contraer el virus es, sencillamente, muy alto. Lo mejor que puede hacer es evitar contraer el COVID-19 quedándose en casa mientras sea posible.

Guía para los planificadores de eventos

Sobre el encendido de las luces de los árboles y de menorás, los mercados de temporada, las puestas de invierno espectaculares, las ceremonias religiosas, entre otros, a celebrarse en áreas públicas:

● Respete las regulaciones y restricciones locales y estatales.

● Siga los lineamientos para los eventos en espacios cerrados y al aire libre.

● Pida que se hagan reservaciones con horarios específicos para limitar la cantidad de ocupantes, las filas de espera y las áreas congestionadas.

● Dirija el flujo de personas en un solo sentido, con señalizaciones, flechas direccionales e indicadores de espacio.

● Recuérdele a los participantes antes de llegar al evento, y una vez que estén ahí, que se queden en casa o que se pongan en cuarentena si están enfermos, estuvieron expuestos, o dieron positivo en COVID-19.

● Use señalizaciones para recordarle a los participantes que usen mascarillas, mantengan la distancia y se laven las manos.

● Instale estaciones para lavarse las manos.

● Elimine los objetos y la utilería que normalmente es tocada por todos.

● Considere exclusivamente espacios al aire libre.

● Pida el uso de mascarillas en todo momento, excepto para comer o bebe