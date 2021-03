Recomendaciones para estar preparados ante la llegada de una poderosa tormenta invernal a Colorado

"Las condiciones del tiempo severas no es nada nuevo en Colorado. Pasaremos por esto como siempre, con un poco de preparación y mucho sentido común", dijo el director regional de asuntos públicos de AAA Skyler McKinley. "Eso significa que ahora es el momento de comenzar a ajustar sus planes para que pueda mantenerse alejado de las carreteras, preparar su automóvil sí que conducir de emergencia y asegurarse de que tiene todo lo que necesita para pasar cómodamente la tormenta en casa."

AAA Colorado ha compartido los siguientes consejos sobre cómo prepararse para este evento meteorológico.

Para una tormenta de esta magnitud, la opción más segura que puede tomar es quedarse en casa. Los conductores deben vigilar de cerca los informes meteorológicos el viernes y deben estar preparados para cancelar planes de viaje no esenciales. Las nevadas junto con los fuertes vientos y la escasa visibilidad podrían hacer imposible el viaje.

Si tienes que conducir

Reserve tiempo extra para todos los viajes. Incluso si los atascos de tráfico son mínimos, le tomará más tiempo llegar a su destino porque tendrá que moverse más lentamente, así que evite crear estrés adicional planeando hasta tres veces el tiempo de viaje normal.

Kit de primeros auxilios

Mantenga un kit de emergencia en su automóvil con cadenas para llantas, una pala pequeña, una linterna con baterías adicionales, un raspador de hielo, trapos o toallas de papel, bengalas u otros dispositivos de advertencia, cables de refuerzo y un botiquín de primeros auxilios. Traiga mantas, chaquetas, gorros y guantes para usted y sus pasajeros. Empaque agua y bocadillos, como barras energéticas. Cargue completamente su teléfono móvil antes de salir a la carretera.

Limpiaparabrisas

Los limpiaparabrisas le han estado advirtiendo durante meses que no están listas para el invierno al rayar, chirriar o rebotar en el vidrio. Tardan solo un par de minutos en cambiarse, y la mayoría de las tiendas de repuestos para automóviles lo harán por usted inmediatamente después de la compra. Asegúrese de tener líquido limpiaparabrisas que no se congele en invierno y en abundancia.

Gasolina

Mantenga su tanque de gasolina al menos medio lleno para evitar que la línea de gasolina se congele y posibles problemas a largo plazo con su bomba de combustible.

Neumáticos

Si se encendió la luz de advertencia de baja presión de las llantas, llene las llantas hasta el nivel recomendado por el fabricante (en el manual del propietario o en la jamba de la puerta).

En la carretera

Una presión suave sobre el pedal del acelerador al arrancar desde una parada es el mejor método para retener la tracción y evitar derrapes. Si sus ruedas comienzan a girar, suelte el acelerador hasta que vuelva la tracción. No utilice el control de crucero.

Disminuya la velocidad en carretera

Independientemente del tipo de vehículo que tenga o del tipo de neumáticos que utilice, es evidente que no es seguro conducir tan rápido como lo haría en condiciones normales. Las distancias normales de seguimiento para pavimento seco (de tres a cuatro segundos) deben aumentarse a ocho a 10 segundos. Permítase aún más espacio (12-15 segundos o más) si es nuevo en la conducción en invierno.

Frenado constante

Si su automóvil tiene un sistema de frenos antibloqueo, que es probable que tenga, un pedal de freno pulsante significa que el sistema está funcionando. No quite el pie del freno en pavimento resbaladizo. Cuando aplica los frenos lo suficientemente fuerte como para que las ruedas se bloqueen momentáneamente, normalmente sentirá que el pedal del freno vibra y pulsa contra su pie. ¡Esto es normal! No libere la presión sobre el pedal ni intente bombear los frenos.

Manejar en pavimento resbaladizo

Si pierde tracción y comienza a patinar, mantenga la calma para recuperar el control de su vehículo. Conduzca siempre en la dirección en la que desea que vaya la parte delantera del vehículo. NO pise los frenos de golpe, lo que hará que sea más difícil recuperar el control. En una carretera de cuatro carriles, manténgase en el carril que ha sido despejado más recientemente. Evite cambiar de carril debido a la posible pérdida de control al conducir sobre nieve acumulada entre carriles.

Dirección

A velocidades superiores a 40 mph, la dirección es la forma preferida de evitar un choque, ya que se requiere menos distancia para girar alrededor de un objeto que para frenar hasta detenerse. En condiciones resbaladizas, un frenado repentino puede provocar una pérdida de control.

Conozca su entorno

Los puentes, los pasos elevados y las intersecciones son los lugares donde probablemente encontrará el hielo más resbaladizo. Incluso si su manejo está seco y manejable en algunas partes, es probable que encuentre hielo en el camino, así que concentre su atención lo más adelante posible y disminuya la velocidad tanto como sea posible antes de conducir sobre posibles parches de hielo.

No use su teléfono mientras conduce

Coloque su teléfono en la guantera o, si lo usa para la navegación, en un soporte seguro. No lea ni envíe mensajes de texto, haga una llamada, consulte las redes sociales, navegue por Internet o ajuste las direcciones de su GPS mientras se mueve. Conducir distraído siempre es peligroso, y lo es doblemente cuando las condiciones difíciles exigen su atención absoluta en todo momento.

Provea lo necesario en casa

Si las condiciones imposibilitan el viaje, no es seguro ir al supermercado, recoger comida para llevar o pedir la entrega. Es importante abastecerse antes de que llegue la tormenta, agua y alimentos no perecederos. Además de los alimentos que se pueden preparar sin electricidad, asegúrese de tener también un abrelatas manual, un cargador de teléfono celular de emergencia, velas, linternas, baterías adicionales y botiquín de primeros auxilios.

Prepare su hogar para el invierno

Antes de que empiece a nevar, recorte las ramas de los árboles que cuelguen sobre el techo o el automóvil y las que puedan romper una ventana durante los vientos fuertes. Revise las ventanas y puertas en busca de corrientes de aire, y use masilla para mantener fuera el aire frío. Envuelva las tuberías de agua expuestas con aislamiento de tuberías. Utilice un kit de aislamiento para ventanas para evitar que entre el aire frío.

Tuberías congeladas

Mantenga su termostato ajustado a al menos 58 grados, si es posible, para evitar el congelamiento. Deje las puertas de los gabinetes abiertas debajo de los lavabos de la cocina y el baño para permitir que el aire más cálido circule alrededor de las tuberías. Deje goteando uno o más grifos en alrededor de cinco a diez gotas por minuto para aliviar la presión y ayudar a prevenir el congelamiento.

Informar cortes de energía

Los clientes de Xcel Energy pueden informar cortes de energía a través de la aplicación móvil Xcel Energy, en línea en xcelenergy.com/out, o enviando un mensaje de texto con la palabra "OUT" al 98936.