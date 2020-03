Reducen y modifican horarios de RTD por crisis del COVID-19 en el estado

El Distrito Regional de Transporte (RTD) anunció cambios en sus servicios, para reducir la operación que ofrecen normalmente de buses, trenes eléctricos y servicios especiales.

Los cambios inicialmente estaban planeados para entrar en vigor en el 17 de mayo, pero debido a la crisis que ha generado el COVID-19 en el estado estos tuvieron que adelantarse y empezarán a funcionar el 19 de abril.

La medida se toma para prevenir la propagación del virus y, sobre todo, porque RTD ha visto reducido el flujo de pasajeros hasta en un 70% durante esta pandemia por el coronavirus.

La medida contempla pasar la operación de buses en su mayoría al día sábado y el de trenes al día domingo, por lo que entre semana el servicio será bastante reducido. El fin de semana, el flujo de pasajeros solo descendió un 40% por lo que RTD cambió sus horarios para atender la demanda que se da en esta crisis en el estado.

Las líneas de tren University of Colorado A Line, B Line and G Line, operarán de forma regular ya que estas no son manejadas por RTD, sino que son una concesión que maneja Denver Transit Partners.

Los empleados que no tengan horas asignadas por estos cambios estarán disponibles en todo momento para cubrir a otros trabajadores que no se presenten a trabajar o que llamen enfermos. Además, estarán en carpeta para servicios especiales y cambios de última hora.

Los cambios estarán en vigencia hasta el 20 de septiembre, según la medida firmada por la mesa directiva de RTD este martes 24 de marzo por la noche.

Serán dos líneas del tren ligero las que se vean afectadas y múltiples rutas de bus.

Para más información entra aquí.