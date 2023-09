Rescatan a escalador gravemente herido tras caída en el Parque Nacional Black Canyon en Gunnison

DENVER, Colorado - Un escalador resultó gravemente herido después de una caída en el Parque Nacional Black Canyon of the Gunnison el lunes por la mañana.

Alrededor de las 10:30 a.m. del lunes, una persona en el Parque Nacional Black Canyon of the Gunnison llamó al 911 para reportar una caída en el parque. Un escalador de roca estaba en la ruta de escalada Great White Wall en el North Rim del Black Canyon cuando un testigo lo vio caer, según un portavoz del parque.

Recibe las noticias locales y los pronósticos del tiempo directo a tu email. Inscríbete para recibir newsletters de Telemundo Colorado aquí.

Los equipos de Rescate y Búsqueda del Black Canyon y el equipo de la Universidad Western Colorado también respondieron al parque.

Los equipos descendieron 1,800 pies por la ruta Long Draw, rescataron al escalador herido, lo llevaron al fondo del cañón y finalmente lo trasladaron en helicóptero y avión al hospital Saint Mary's en Grand Junction.

Un portavoz del parque enfatizó que la escalada en el parque nacional exige capacitación, preparación y experiencia significativas, y que el parque tiene una cobertura celular limitada o inexistente.