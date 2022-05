Sentencian a hombre de Colorado por disparar y herir a dos manifestantes durante las protestas de 2020

DENVER, Colorado - Un hombre que disparó e hirió a dos manifestantes mientras aparentemente apuntaba a un jeep que se dirigía hacia la multitud durante una protesta para llamar la atención sobre la violencia policial en los suburbios de Denver en 2020 fue sentenciado el martes a 120 días de cárcel seguido de cinco años de libertad condicional.

Samuel Young, de 24 años, había sido condenado en marzo por dos cargos de asalto en segundo grado, cuatro cargos de intento de homicidio y un solo cargo de disparar ilegalmente su arma.

“Todo sucedió tan rápido que no hubo tiempo para pensar, solo para reaccionar”, dijo Young en la corte. “Mi reacción fue incorrecta… No puedo recuperar las balas. Inmediatamente me arrepentí de lo que había hecho y quise reparar el daño”.

Varios cientos de personas que asistieron a la protesta de julio de 2020 en Aurora caminaron hacia una carretera y bloquearon todos sus carriles. Un Jeep se acercó por detrás de los manifestantes y se dirigió hacia la multitud, lo que provocó que Young disparara cinco tiros.

Dos disparos dieron en la parte trasera del Jeep y dos disparos alcanzaron a otros manifestantes. Un hombre recibió un disparo en la pierna y otro fue rozado en la cabeza. Una mujer también se rompió la pierna cuando saltó de la carretera.

El conductor, que se salió de la carretera y se puso en contacto con la policía después del tiroteo, no fue acusado.

La protesta se organizó en apoyo de Elijah McClain, un joven de 23 años que fue arrestado en agosto de 2019 después de que alguien llamara al 911 para denunciar a una persona sospechosa que llevaba un pasamontañas y agitaba los brazos mientras caminaba por la calle.

Fue arrestado por la policía de Aurora y los socorristas que acudieron al lugar le inyectaron 500 miligramos de ketamina. McClain sufrió un paro cardíaco, fue declarado con muerte cerebral y le quitaron el soporte vital menos de una semana después.