“Si estas asustado de hablar, imagínate cómo está Gannon”: madre de menor desaparecido en Colorado

Gannon Stauch desapareció el 27 de enero en el Condado El Paso, muy cerca de Colorado Springs.

Aunque inicialmente se dijo que Gannon había escapado de su casa, por la versión que entregó su madrastra Letecia Stauch a la policía, autoridades investigan el caso como una desaparición.

Este martes 4 de febrero, un video que muestra supuestamente a Gannon subiendo al auto de su madrastra fue incluido en la investigación, por lo que el caso tomó un nuevo rumbo, ya que la versión inicial de Letecia perdería validez de confirmarse que el menor sí subió en la tarde de ese lunes a su camioneta.

Este miércoles 5 de febrero, el Condado El Paso subió un video en YouTube en el que aparecen los padres de Gannon, junto a su hermana, para hablar de lo que están viviendo con la desaparición del menor de 11 años.

“Cómo puedo describirlo. Gannon es mi héroe y, no solo el mío, el de mucha gente. Esta semana ha sido horrible. Ha sido más de un desorden emocional terrible. No tengo respuestas para mis sentimientos. Estoy asustada de no volverlo a oír decir ‘Mami’. No quiero creer que eso va a pasar porque tengo mucha esperanza”, aseguró Landen Hiott, madre de Gannon.

“Un niño no desaparece de la nada. Las cosas no son así. Si estas asustado de hablar, imagina lo asustado que está Gannon. Por favor llama, escribe, haz lo que tengas que hacer si tienes pistas porque el merece estar con nosotros. Gracias a la comunidad por la ayuda”, añadió la mamá.

Por su parte Al Stauch, dijo “Los últimos días han sido una montaña rusa de emociones. A veces nos emocionamos y nos llenamos de fe y luego las noticias nos llenan de desilusión. Por favor sigan enviando sus oraciones y bendiciones que esto nos ayuda mucho y cualquier persona con información por favor llame a las autoridades del Condado El Paso”.

Esta es una investigación activa, por lo que todo puede cambiar en cualquier momento. Cualquier persona con información sobre el menor se le pide llamar 719-390-5555.