”Si yo puedo, tú no tienes escusa”: joven hispano busca motivar a las personas a través de su historia

DENVER, Colorado - Franklin llegó a los EEUU., a los 12 años, con el anhelo de conocer Disneylandia, pero a tan solo una semana de su llegada su vida dio un giro inesperado.

Lo que me pasó a mí, fue una meningitis bacterial, por eso los doctores decidieron amputar mis manos y mis pies, dijo Franklin.

El venezolano cuenta que vivió días difíciles en el hospital y que en esos momentos se preguntaba, como viviría sin sus extremidades.

Me amputaron un once, once, once, yo ese día lo vía como un día donde tuve la oportunidad de seguir viviendo.

Pero hoy la fortaleza de Franklin sirve como el testimonio de la capacidad del ser humano de sobrepasar las mayores adversidades que nos llegan.

‘’Sin manos y sin pies, puedo hacer absolutamente todo, tengo una mente positiva y capaz de lograr lo que yo quiera, soy dos veces autor de dos libros que se llaman, Más allá de mis manos y Más allá de mis pasos’’.

Y aunque un día franklin cayó en cama, enfermo y con pocas esperanzas, así mismo, se levantó y se decidió a caminar, agarró una raqueta y ganó en ping pong y se metió entre las olas del mar porque quiso nadar y es su modo de pensar lo que lo diferencia de los demás.

Debemos vivir una vida con resiliencia con inspiración, motivados por personas que se dedican a hacer cosas que nos demuestran que si se puede.

Hoy es conferencista principal de la organización “latinos in action’’, convirtiéndose en una inspiración para miles de estudiantes latinos a lo largo y ancho del país, allí él muestra que convertir en realidad nuestros sueños está en el poder de uno mismo.

Les llegó desde lo más sencillo hasta los más profundo les demuestro que yo sin piernas puedo caminar, puedo correr y puedo disfrutar la vida y realmente ellos no tienen ninguna excusa, deben salir de esa zona de confort y entender que estamos aquí por un propósito.