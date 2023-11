“Sobreviví a los 90”: la travesía de Mariah Spanic en la transición de hombre a mujer

DENVER, Colorado - En un diálogo íntimo y reflexivo, Mariah Spanic reveló su compleja travesía hacia la aceptación de su identidad femenina mientras reconocía la dualidad inherente a su ser: "Me veo y acepto como mujer, pero todos llevamos dentro a ese niño que fuimos", confesó Mariah, entre la certeza de su presente y el eco nostálgico de su pasado.

Mariah Spanic, de 40 años y originaria de Veracruz, México, comenzó a identificarse como mujer desde los 9 años. Recordó cómo jugaba con las cosas de su mamá, como los tacones y el maquillaje, hasta que su hermana la descubrió.

La transición hacia su verdadero ser no fue un camino fácil. Los años 90 representaron un periodo hostil, lleno de odio y rechazo. "vestida, siempre serás hombre", eran solo algunos de los comentarios despectivos y desalentadores que Mariah enfrentaba.

Sin embargo, Mariah sobrevivió a la época de discriminación y represión. En esos años, vestirse como mujer en público era un riesgo, una acción que podía resultar en un arresto. "En los 90 era muy difícil salir vestida de mujer a los clubes, a veces podías ser arrestada. Las personas que se vestían así eran confundidas con prostitutas o simplemente eran insultadas", compartió Mariah, reflejando la intolerancia de aquellos tiempos.

Los temores y la violencia eran reales. La tragedia de Brandon Teena, un hombre transgénero asesinado brutalmente, resonó como un eco perturbador. La película "Boys Don't Cry" inmortalizó su historia, recordando las horribles consecuencias de la intolerancia.

A pesar de los desafíos, Mariah encontró su lugar en Colorado en 2007. Este estado le brindó oportunidades para triunfar y encontrar la felicidad. Sin embargo, incluso en tiempos más recientes, la comunidad LGBTQ+ ha enfrentado tragedias, como el asesinato de Angie Zapata, una mujer transgénero, en Greeley. La violencia y los asesinatos de personas trans siguen siendo una realidad espeluznante, recordando a Alexa Luciano en Puerto Rico y otros casos que han sacudido a la comunidad.

El miedo y la intimidación no han vencido a Mariah. "Si me creen que me van a atemorizar en un club, yo voy a seguir yendo al club. Porque el día que me muera es cuando me toca, no cuando digan", afirmó con convicción Mariah, desafiando a los que buscan sembrar el odio y la intolerancia.

Su historia, como la de muchos en la comunidad trans, es un recordatorio conmovedor de resiliencia, amor propio y lucha por la aceptación y la felicidad. Mariah Spanic encontró amor en el rostro de un hombre que un día llegó a este mundo en el cuerpo de una niña, y su historia continúa siendo una inspiración para muchos.