Sospechoso de robo de auto y una mujer pierden la vida tras aparatoso accidente en Centennial

La oficina del alguacil del condado Arapahoe (ACSO) investigó un accidente en Centennial que ocurrió el jueves 15 de julio en horas de la noche y dejó a una mujer y un sospechoso de robo de auto muertos.

ACSO dijo que los agentes de la policía acudieron al área de East Dry Creek Road y South Adams St, justo al oeste de South Colorado Bulevar, alrededor de las 10:15 p.m., después de ser reportado un aparatoso accidente.

Los agentes dijeron que Desmond Stennis de 27 años, sospechoso de un robo de auto en Littleton esa noche, había estado conduciendo erráticamente a altas velocidades por East Dry Creek Road cuando chocó contra un automóvil que venía en dirección opuesta, cobrando la vida de ambos conductores.

Miembros de la comunidad y familiares de la víctima se unieron para recaudar fondos y así cubrir los gastos fúnebres.

La oficina del alguacil dijo que Stennis no estaba siendo perseguido en ese momento. La policía de Littleton dijo que Stennis había robado el vehículo de la víctima en una gasolinera en South Broadway y East Dry Creek Road. No usó un arma y la víctima no resultó herida, dijo la policía.

El forense del condado Arapahoe identificó a la mujer en el automóvil con el que chocó Stennis como Heidi Glover de 42 años. Los amigos de Glover dijeron que era esposa y madre de cuatro hijos.

Sí, las carreteras de nuestro estado son peligrosas, pero hay un factor que aumenta el índice de mortalidad en los accidentes.