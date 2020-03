“Tenemos que decir que creemos que Gannon no está vivo: portavoz Condado El Paso

Las autoridades del Condado El Paso entregaron una conferencia de prensa para hablar sobre el arresto de Letecia Stauch, madrastra de Gannon Stauch.

Esta se dio al mediodía y el portavoz de la Oficina del Alguacil del Condado El Paso aseguró “tenemos que decir con tristeza que Gannon no está vivo”.

En la conferencia además les agradecieron a todas las fuerzas de la ley que participaron en la búsqueda y también a la comunidad por todas las pistas que entregaron para poder llevar a cabo la investigación.

“No vamos a parar y esto apenas empieza. La investigación seguirá y no descansaremos hasta saber qué fue lo que le sucedió a Gannon”, agregó al portavoz.

La madre del pequeño Gannon, Landen Hiott, habló también en la conferencia de prensa y aseguró “recibí hoy le peor y la mejor noticia. Gannon no merecía terminar así. Él es ahora un héroe mundial”.

El padre por su parte no entregó declaraciones, pero leyeron un comunicado oficial que él escribió en el que dijo “No volveremos a jugar Nintento. No volveremos a comer tacos. Mi vida no será igual y estaré siempre incompleto. No puedo cuestionar a Dios por llevárselo a su lado, sencillamente no puedo”.

En el video supuestamente se vería a Gannon Stauch subiendo a la camioneta de su madrastra Letecia Stauch.

El arresto de Letecia Stauch, madrastra de Gannon, se dio en Carolina del Sur y ahora ella enfrenta cargos por homicidio en primer grado, abuso a un menor, por manipular evidencia en un crimen y por manipular un cadáver.

Ahora, autoridades seguirán la búsqueda del cuerpo de Gannon y pronto revelarán la foto del arresto de Letecia.