Tenía fentanilo en sangre: arrestan a pareja en Brighton por la muerte de su hija de 23 meses

BRIGHTON, Colorado - El Departamento de la Policía de Brighton (BPD, por sus siglas en inglés) dijo que arrestaron a una pareja de Brighton en relación con la muerte en enero de su hija de 23 meses después de que la niña ingirió una dosis fatal de fentanilo.

La policía dijo que la sangre del niño contenía 10 veces la cantidad de fentanilo necesaria para matar a un adulto.

Alonzo Montoya, de 31 años, y Nicole Casias, de 30, están acusados ​​de abuso infantil con resultado de muerte y distribución de fentanilo. Según la oficina del fiscal, los dos participaron en actividades de drogas ilícitas con la niña presente en el hogar antes y después de su muerte.

La evidencia muestra que las muertes están relacionadas con el fentanilo, confirmó el lunes por la mañana un portavoz de la Fiscalía 17 del Distrito Judicial.

La policía dijo a principios de enero que llamaron a los oficiales a la casa de la familia después de que los padres encontraron que su hijo no respondía y no respiraba. Los socorristas proporcionaron medidas para salvar vidas, pero no tuvieron éxito y el niño murió.

Desde entonces, los investigadores del Departamento de Policía de Brighton y el Grupo de Trabajo contra las Drogas de North Metro han estado investigando la muerte del niño.

Casias y Montoya están detenidos en la cárcel del condado Adams y debían comparecer ante el tribunal el jueves por la mañana.