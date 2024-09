Tiroteo en carretera de Colorado deja a un agente herido y al agresor muerto

DENVER, Colorado - Un agente de la Patrulla Estatal de Colorado se está recuperando tras ser baleado en el brazo durante un tiroteo cerca de Denver que resultó en la muerte del agresor, informaron las autoridades.

El cabo Tye Simcox estaba en su camioneta estacionada en la carretera U.S. 36 el sábado por la tarde cuando un conductor que pasaba le disparó varias veces con una pistola semiautomática, según reportó el diario The Denver Post. El agresor, cuyo nombre no ha sido revelado, se estacionó, salió de su vehículo y continuó disparando hacia el parabrisas del vehículo policial.

Recibe las noticias locales y los pronósticos del tiempo directo a tu email. Inscríbete para recibir newsletters de Telemundo Colorado aquí.

Simcox salió de la patrulla con su rifle y respondió el fuego, matando al sospechoso, dijo el coronel Matthew Packard, jefe de la Patrulla Estatal de Colorado.

“Les diré de manera enfática que nuestro agente fue baleado hoy por un hombre que buscaba matarlo, y eso es espeluznante e inaceptable”, dijo Packard en conferencia de prensa el sábado en la noche.

Simcox se aplicó un torniquete en el brazo mientras esperaba que llegaran otros policías. Fue tratado en el hospital y dado de alta.

Las autoridades desconocen por qué el individuo le disparó al policía, dijo Packard.

“Quiero que se sepa que hoy salimos ganando, y eso es realmente importante, porque eso es lo que hace el bien”, destacó Packard. “La gente buena, la gente valiente, le gana a los malvados y a los cobardes, y eso es lo que pasó hoy en la carretera”.