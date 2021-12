Tiroteo en escuela Hinkley: acusan formalmente al cuarto adolescente arrestado en Aurora

La Oficina del Fiscal del Distrito Judicial 18 presentó cargos formales contra un joven de 17 años en relación con el tiroteo en las afueras de Hinkley High School en Aurora el 19 de noviembre.

Alejandro Carillo Hernández de 17 años, fue arrestado el viernes y ahora enfrenta cargos de:

Descarga aquí nuestra aplicación para iOS o Android y recibe todas las alertas sobre noticias de Última Hora y El Tiempo.

4 cargos de intento de asesinato en primer grado

Asalto en primer grado

Asalto en segundo grado

Posesión de un arma en los terrenos de la escuela

Hernández será juzgado como adulto y es la cuarta persona detenida en el tiroteo, que terminó con tres estudiantes heridos y afortunadamente ninguno de ellos tuvieron heridas que pusieran en peligro su vida.

La policía ha informado sobre el arresto de tres sospechosos involucrados en el tiroteo de la secundaria Hinkley, pero las autoridades de Aurora señalan que buscan a más sospechosos. Mientras tanto, padres de familia piden más seguridad para sus hijos.

Los tres jóvenes de 16 años arrestados anteriormente son Larry Renee Jefferson, Dalen Lenale Brewer y Diego Flores.

Jefferson, Brewer y Flores fueron acusados ​​de:

4 cargos de intento de asesinato en primer grado

Asalto en primer grado

Asalto en segundo grado

Posesión de un arma en los terrenos de la escuela

2 reforzadores de sentencias por delitos de violencia

Jefferson enfrenta un cargo adicional por usar un cargador prohibido de gran capacidad durante un crimen.

Según el video del incidente, la pelea en realidad nunca sucedió, según la declaración jurada. Además, las personas que se cree estaban asociadas con el grupo "Boner Boys" no parecían estar armadas.

Autoridades confirman el arrresto de un joven de 16 años luego de una balacera reportada justo después del mediodía de este viernes en el estacionamiento de la Preparatoria Hinkley en Aurora. Este tiroteodejo a 3 estudiantes heridos de bala.

En algún momento durante la interacción, Hernández pareció alejarse del grupo y luego comenzó a disparar contra los "Boner Boys", "aparentemente sin provocación", dice la declaración jurada. Luego huyó a pie.

En este punto, Jefferson, que estaba en el asiento del conductor de una camioneta y un pasajero del asiento trasero, identificado como Brewer, comenzó a disparar a los estudiantes por las ventanas del auto, según la declaración jurada.

Hernández, Jefferson, Brewer y Flores y ahora están todos bajo custodia y han sido acusados ​​formalmente.

Hernández tiene una audiencia preliminar el 14 de diciembre a las 8:30 a.m. Jefferson y Brewer tienen una audiencia de estado el 15 de diciembre a las 8:30 a.m., y Flores tiene una audiencia de estado el 7 de marzo a las 8:30 a.m.