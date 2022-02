Tiroteo en Wheat Ridge deja a dos personas heridas de bala

WHEAT RIDGE, Colorado - El Departamento de Policía de Wheat Ridge está investigando un tiroteo que dejó a dos personas heridas el domingo por la noche.

La balacera ocurrió alrededor de las 8:30 p.m., en el área de Smoker's In & Out en 38th Ave y Wadsworth Bulevar. No está claro en qué parte de la propiedad ocurrió el tiroteo.

Descarga aquí nuestra aplicación para iOS o Android y recibe todas las alertas sobre noticias de Última Hora y El Tiempo.

Las víctimas fueron trasladadas al hospital, pero hasta el momento se desconoce su estado de salud.

El fugitivo José de Jesús Montoya quien estaba siendo buscado por autoridades de Aurora, murió al enfrentarse con oficiales, luego de estar involucrado en una serie de crímenes este miércoles. La policía buscaba a Montoya por supuestamente abrir fuego, en la iglesia Faro de Luz y darle muerte a Adela Madrid.

La policía dijo que está buscando a un sospechoso o sospechosos, pero no hubo una descripción disponible de inmediato.

Cualquier persona con información sobre lo sucedido se le pide llamar a la Línea de Alto al Crimen al 720-913-7867.