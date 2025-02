Trabajadores de King Soopers terminan la huelga

DENVER — Más de 10,000 trabajadores de supermercados King Soopers en el área de Denver pusieron fin a su huelga de 12 días el lunes por la noche después de que los líderes sindicales dijeran que consiguieron algunas protecciones básicas para los trabajadores que regresaban y acordaron reanudar las negociaciones con la cadena propiedad de Kroger.

Los empleados y la gerencia se habían topado con un muro en las negociaciones contractuales sobre la dotación de personal y la atención médica, pero fueron las prácticas de negociación supuestamente injustas de la cadena de supermercados propiedad de Kroger las que empujaron a los trabajadores a declararse en huelga en 77 tiendas en Denver y sus suburbios a principios de este mes.

Recibe las noticias locales y los pronósticos del tiempo directo a tu email. Inscríbete para recibir newsletters de Telemundo Colorado aquí.

Kim Cordova, presidenta del Local 7 de United Food and Commercial Workers, dijo que el sindicato volverá a las negociaciones con un acuerdo de que Kroger no puede implementar ninguna oferta durante al menos 100 días y no puede despedir a los trabajadores durante ese tiempo.

El acuerdo de regreso al trabajo protege a todos los empleados de perder su atención médica hasta abril. Kroger también aceptó que su oferta del 16 de enero ya no es su "última, mejor y definitiva".

“Hemos dado un gran paso adelante y nos hemos asegurado de que Kroger sepa que la dotación de personal es una preocupación clave tanto para los trabajadores como para los clientes”, dijo Cordova el martes.

“Volveremos a la mesa de negociaciones y continuaremos nuestra lucha por un contrato sindical justo para nosotros, nuestros clientes y las comunidades a las que servimos”.

Después de que su contrato expirara a mediados de enero, el sindicato alegó que King Soopers interrogó y vigiló a sus miembros, se negó a proporcionar la información necesaria para las negociaciones del contrato, amenazó a los trabajadores con disciplinarlos por usar artículos que expresaran apoyo al sindicato e insistió en usar $8 millones en fondos de beneficios de salud para jubilados para cubrir aumentos salariales.

King Soopers ha negado todas las acusaciones, diciendo que actuó en pleno cumplimiento de la ley y sus obligaciones de negociación colectiva.

“Nuestro enfoque sigue siendo alcanzar un acuerdo justo que honre su arduo trabajo y al mismo tiempo garantice que sigamos brindando alimentos frescos y asequibles para las familias que dependen de nosotros”, dijo Joe Kelley, presidente de King Soopers, en un comunicado. “Apreciamos su dedicación y esperamos tener discusiones productivas en las próximas semanas”.

Los líderes sindicales dijeron que retiraron todas las líneas de piquete el lunes por la noche para permitir una transición ordenada de regreso a las operaciones normales de las tiendas.

Las tiendas con trabajadores en huelga permanecieron abiertas durante la huelga bajo un horario limitado. Todas las ubicaciones planeaban regresar al horario comercial normal el jueves.

Cordova dijo que la reciente huelga fue solo el comienzo de un esfuerzo para expandir la dotación de personal en las tiendas de comestibles de todo el país.