Tragedia en Bahamas: turista de Colorado pierde la vida tras hundimiento de catamarán

DENVER, Colorado - Una turista estadounidense murió en las Bahamas al naufragar un catamarán que llevaba a más de 100 personas a una isla privada, informó el miércoles la policía.

La turista, una mujer de 74 años de Broomfield, Colorado cuyo nombre no fue difundido, estaba en unas vacaciones de cinco días con su familia cuando se hundió el catamarán el martes en la mañana, dijo a The Associated Press la jefa policial Chrislyn Skippings.

Recibe las noticias locales y los pronósticos del tiempo directo a tu email. Inscríbete para recibir newsletters de Telemundo Colorado aquí.

Los demás pasajeros y tripulantes fueron rescatados. Otras dos personas fueron llevadas a una instalación médica, dijo la policía, pero de momento se desconoce su condición. No quedó claro cómo murió la mujer de 74 años.

La policía dijo en un comunicado que la mujer fue hallada inconsciente cuando los agentes ayudaron a sacar del agua a los tripulantes y pasajeros. Añadieron que le practicaron resucitación cardiopulmonar en el muelle, donde fue declarada muerta.

En la embarcación había chalecos salvavidas y las personas a bordo los tenían puestos, según la policía.

El catamarán de dos niveles empezó a hacer agua tras zarpar de Isla Paraíso rumbo a Isla Laguna Azul, un destino popular justo al norte de la capital Nasáu.

Un video colocado en redes sociales muestra a pasajeros gritando a medida que el catamarán se inclina a un lado, y algunos saltan al agua y empiezan a nadar a embarcaciones cercanas.

La policía dijo que la Fuerza Real de Defensa de las Bahamas y otros buques turísticos también ayudaron en el rescate. Las autoridades investigan las causas del hecho.