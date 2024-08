Tren de Aragua: ¿Qué se sabe sobre la presencia de este grupo delictivo?

El alcalde de Aurora, Mike Coffman, este viernes confirmo que estarán pidiendo a la corte una orden judicial para desalojar más edificios residenciales por actividad criminal relacionada con pandillas.

A días de que salieran a la luz nuevos videos de vigilancia mostrando a hombres armados entrando a un edificio residencial en Aurora, el alcalde de la ciudad Mike Coffman confirmó a Telemundo Colorado en una entrevista que estarían pidiendo una orden judicial para desalojar al menos tres edificios más por la actividad crimina según él, entre pandillas Venezolanas.

Recibe las noticias locales y los pronósticos del tiempo directo a tu email. Inscríbete para recibir newsletters de Telemundo Colorado aquí.

En redes sociales y duranta la entrevista a Telemundo Colorado, Coffman también se pronunció y dijo que la actividad criminal es aislada en propiedades que pertenecen a una sola empresa fuera del estado y que la mejor forma de resolver el problema es “clausurar estos edificios.”

Esta misma empresa, CMZ management, se sabe que enfrenta numerosas violaciones de código, según lo que la ciudad ha informado luego de que se realizar el primer desalojo del edificio residencial localizada en el 1568 Nome Street.

Decenas de familias, en su mayoría migrantes, tuvieron que desalojar sus viviendas en pocos dias al ser clausurado el pasado 13 de agosto.

Cabe mencionar que, sobre el primer la clausura de este primer edificio, la ciudad afirmo que lo hacían solo por las violaciones de código y problemas de salubridad, pero hubo quienes, afirmaron que también grupos delictivos armados, tenían presencia, incluyendo la empresa de relacione públicas que dijo representar a CMZ Management.

Telemundo Colorado recibió el pasado 5 de agosto un correo donde una representante de Red Banyan donde afirmaba que CBZ Management, una empresa reputarle, ahora es blanco que extorsiones de renta, residentes aterrorizados por las actividades ilícitas de miembros del Tren de Aragua. Sarah Lattman, compartió además videos donde se mostraban hombres armados y también uno donde se pueden escuchar detonaciones de balas. Luego de eso, no volvieron a contestar nuestras peticiones a entrevistas o comunicados.

Testimonios de residentes afectados por el cierre del edificio de la 1568 Nome Street validaron en su momento, los motivos por los que la ciudad de Aurora tenia para su clausura.

Danielle Jurinskiy, concejal de Aurora, también ha compartir su sentir sobre la situación, pero ella si afirma que estos edificios, y hay más asegura, estan siendo controlados por miembros del tren de Aragua.

Por su parte, la policía y ciudad de Aurora, este viernes también compartieron imágenes de algunas de sus investigaciones que se llevan a cabo, ahora en el edificio residencial Edge at Lowry de la calle 12 y Dallas en Aurora. https://x.com/AuroraPD/status/1829741323814883388

La Jefa Interina Heather Morris, compartió un mensaje donde afirmo que no descarta actividad delictiva y de pandillas pero que no tiene evidencia para comprobar que grupos delictivos han tomado control del edificio.

En este edificio se han reportado varios tiroteos, incluyendo el del pasado 18 de julio donde un hombre quedo gravemente herido, según informo la policía de Aurora.

Dos dias después de ese tiroteo, la policía de Aurora anuncio la creación de un escuadrón conformada por agencias locales y federales para investigar crímenes que impactan a las comunidades.

Sobre este tema, un portavoz de la oficina del Gobernador de Colorado Jared Polis, a través un comunicado a Telemundo Colorado este jueves, dijo que Polis ha estado en contacto con la Ciudad de Aurora y su policía y ha ofrecido asistencia. También acuso a miembros el concejo de estar convirtiendo su propia ciudad en su basurero en vez de mantenerlo seguro. En el comunicado de Polis también aseguraron que el crimen violento en aurora disminuyo del 2022 al 2023, y que las “campanas de desinformación” amenaza, las investigaciones criminales.

Un dia después de este comunicado, el mismo gobernador en redes sociales, cambio de parecer.

Aseguro que:

“Colorado tiene cero tolerancias a las actividades ilegales, el control ilegal de edificios no tiene lugar en colorado, y estoy confiado que la ciudad de aurora comparte los valores básicos y aplicara la ley si algo se está violando Les pido que lo han rápido y forma adecuada. Durante el último mes, estado en contacto con la ciudad y la policía de Aurora y he ofrecido asistencia estatal para brindar apoyo en sus esfuerzos si a lo piden. El estado ha estado trabajando por semanas para dar respaldo que el depto. de la polciade aurora necesita para brindar más seguridad en aurora"

Este mismo viernes, la ciudad de Aurora junto con la policía de aurora, en un comunicado, aseguraron que hay mucha desinformación sobre lo que está ocurriendo. Reiteraron que aurora es una comunidad segura y acusan que la prensa han “exagerado considerablemente” incidentes aislados a solo unos cuantos edificios. Si afirman estar consternados con la presencial “pequeña” del tren de Aragua (TDA por sus siglas en ingles) y lo toman en serio. Aseguran haber hecho arrestos y continuarán haciéndolo y que además seguirán toman acción legal disponibles contra las empresas dueñas de estos edificios fuera del estado.

En este comunicado, la ciudad también hablo sobre un reciente arresto hecho por la policía de aurora. Se trata de Jhonardy Jose Pacheco-Chirino mejor conocido como “Galleta” de 22 años. Él fue uno de los cuatro arrestados por un tiroteo ocurrido el 28 de julio en el 1568 de la calle Nome en Aurora. Esta dirección es del edificio de apartamentos clausurado por la ciudad dias después.

La ciudad confirmó que este individuo es un miembro documentado del tren de Aragua, pero que no estan al tanto de sus estatus dentro del grupo delictivo. Aseguraron que actualmente Pacheco _Chirino está bajo custodia Inmigración y Aduanas de US (ICE).

La ciudad reiteró en numerosas ocasiones que la prensa local, nacional y regional solo estan desinformando sobre la seguridad en aurora y que el crimen viento ha disminuido.

También afirmaron no poder hacer comentarios conclusivos sobre incidentes específicos u ofrecer detalles de operativos ya que aseguran, pudiera ser contra productivo para los esfuerzos públicos de seguridad.

Este viernes, Telemundo Colorado también conversó con el Alcalde de la Ciudad de Denver Mike Johnson sobre estos mismos temas, violencia, crimen y el tren de Aragua.

Dijo que Denver no tiene el problema por el que está atravesando la ciudad vecina. Rechazó la posibilidad de que miembros del tren de Aragua también hayan tomado control de edificios residenciales en Denver, esto en referencia a nuestras preguntas sobre la posibilidad de toma de control de edificios en denver por grupos delictivos.

También conto a Telemundo Colorado que no la comunidad migrante no debería esta estigmatizada por estas acciones ya que, según él, el crimen cometido por no ciudadanos es mucho menos en comparación con los cometidos por ciudadanos Americanos.

SI pidió y recalco que cualquier persona que sea víctima de crimen o tenga informacion sobre miembros de este grupo delictivo, no duden en llamar al 911. Aseguro que el estatus migratorio no será cuestionado a la hora de denunciar.

Telemundo Colorado también se ha puesto en contacto con la policía de Denver sobre el Tren de Aragua.

El pasado 6 de agosto la policía de Denver en un comunicado nos dijo lo siguiente

“El Depto. de la policía de Denver se toma la presencia del Tren de Aragua seriamente y proteger la seguridad de nuestros residentes y oficiales es siempre nueva prioridad. Hay razones para creer que miembros de este grupo delictivo estan relacionados a crímenes en el área. Confirmar afiliación de pandillas es desafiante porque miembros sospechosos de esta pandilla suelen dar identidades falsas durante encuentros con oficiales y típicamente no admiten ser parte de esta pandilla."

Este comunicado fue solicitado por Telemundo Colorado luego del arresto de uno de los implicados en el robo de la joyería “El Rubí” en Denver. Su arresto fue anunciado en redes sociales por La Oficina de Investigación de Seguridad Interior de El Paso, Texas. En un correo, HSI por sus siglas en inglés, nos confirmó haber entregado al sospechoso a las autoridades de Colorado

https://x.com/HSIElPaso/status/1818820735257002418

Este sospechoso, luego identificado como Jean Franco Torres-Roman de 21 años fue extraditado a Denver y ahora es parte de los cuatro sospechosos acusados formalmente por un Gran Jurado Federal, asi lo anuncio la Fiscal de los Estados Unidos por Colorado. Los otros acusados han sido identificados como Oswaldo Lozada-Solis de 23 años, Jesús Daniel Lara Del Toro de 20 y Edwuimar Nazareth Colina-Romero de 18.

La presencia de miembros del Tren de Aragua sin duda preocupa a muchos. Telemundo Colorado ha lo largo de esta cobertura, ha podido conversar con residentes, testigos y víctimas del crimen. Dias antes de la clausura del primer edificio residencial en Aurora, algunos nos contaban estar siendo amenazados, además de estar lidiando a la vez, con condiciones deplorables en sus apartamentos.

Recuerde que su usted víctima de crimen o tiene informacion que ayude en alguna investigación, puede llamar al 911 pero también puede hacer su denuncia de forma anónima a la línea de alto al crimen del área metropolitana de Denver al 720-913-7867.