Policía de Aurora niega que el Tren de Aragua haya tomado control de un complejo de apartamentos

AURORA, Colorado - La policía de Aurora dijo que una pandilla callejera venezolana con una pequeña presencia en la ciudad no se ha apoderado de un complejo de apartamentos en ruinas.

Sin embargo, la acusación sigue ganando fuerza entre los conservadores y fue amplificada por el expresidente Donald Trump en un foro abierto en Fox News el miércoles, donde aseguró que los venezolanos estaban "tomando el control de toda la ciudad".

La acusación sin fundamento ganó fuerza después de la difusión el mes pasado de un video de un residente del complejo que mostraba a hombres armados tocando la puerta de un apartamento. Esto intensificó los temores de que la pandilla Tren de Aragua estuviera en control del complejo de seis edificios.

Aurora es una ciudad diversa que ha lidiado durante mucho tiempo con el crimen y las pandillas, y la policía informó que hasta ahora ha vinculado a 10 personas con el Tren de Aragua y ha arrestado a seis de ellas, incluidos los sospechosos de un intento de homicidio en julio.

Pero en una visita al complejo donde se filmó a los hombres armados, la jefa interina de policía de Aurora, Heather Morris, aseguró que los miembros de pandillas no habían tomado el control y no estaban cobrando alquiler. Los comentarios se produjeron después de que el alcalde de Aurora, Mike Coffman, dijera que "elementos criminales" se habían apoderado de algunos edificios no especificados y estaban extorsionando a los residentes.

En una publicación de Facebook, Coffman indicó que el administrador de apartamentos CBZ Management le dijo que los inquilinos estaban siendo obligados a pagar el alquiler a los miembros de pandillas.

Después de que los residentes celebraran una conferencia de prensa para hablar en contra de las afirmaciones, Coffman, republicano y excongresista, admitió que "no estaba seguro de dónde está la verdad en todo esto". En una entrevista esta semana con la estación de televisión Denver7, Coffman afirmó que la narrativa de que toda Aurora era insegura no era cierta y perjudica la salud económica de la ciudad de más de 400,000 personas y en rápido crecimiento.

Coffman no estuvo inmediatamente disponible el jueves para hablar sobre la situación.

Trump ha buscado sacar provecho de las preocupaciones sobre la inmigración mientras busca un segundo mandato en noviembre. En el foro abierto del miércoles por la noche, repitió su llamado a las deportaciones masivas después de exagerar la situación de las pandillas en Aurora.

"Miren Aurora en Colorado, donde los venezolanos se están apoderando de toda la ciudad, se están apoderando de los edificios, de toda la ciudad. Lo vieron el otro día, están derribando puertas y ocupando apartamentos de personas", expresó el expresidente.

Entre los casi un millón de inmigrantes venezolanos que ingresaron a Estados Unidos en los últimos años, se encuentran presuntos pandilleros vinculados a tiroteos policiales, tráfico de personas y otros delitos. Sin embargo, no hay evidencia de que la pandilla haya establecido una estructura organizativa en Estados Unidos, dijo este verano Jeremy McDermott, codirector de InSight Crime, con sede en Colombia, a The Associated Press. McDermott publicó un informe reciente sobre la expansión del Tren de Aragua.

Últimamente también han recibido atención las publicaciones en las redes sociales sobre un video que supuestamente muestra a migrantes tomando el control de un autobús escolar en San Diego y una llamada al 911 que informa que migrantes venezolanos se apoderaron de un edificio de apartamentos en Chicago. Ninguna tenía fundamento.

Muchos de los inmigrantes de Venezuela y otros países latinoamericanos que viven en el complejo de Aurora afirman que allí no hay pandillas y que se los está pintando injustamente como criminales.

Los residentes culparon a CBZ Management, una empresa con sede en Nueva York, por negarse a ocuparse de las chinches, los roedores y las constantes fugas de agua, a pesar de que el alquiler mensual cuesta $1,200 o más. Temen que los desalojen como ocurrió el mes pasado a los residentes de un complejo de apartamentos cercano, también administrado por CBZ, que la ciudad consideró inhabitable.

"El único criminal aquí es el dueño del edificio", dijo el martes a través de un traductor Moisés Didenot, un venezolano, en una conferencia de prensa en un patio polvoriento del complejo.

Mostró a los periodistas algunos ratones que atrapó recientemente con trampas adhesivas en el apartamento del sótano que comparte con su esposa y su hija de 11 años. Solo funcionan dos de los quemadores de su estufa, al ventilador de techo le falta un aspa y, tan pronto como limpian la bañera, el moho vuelve a aparecer, aseguró.

CBZ no respondió de inmediato a una llamada telefónica en busca de comentarios, y los números de teléfono que figuran en dos edificios de apartamentos propiedad de la empresa en Aurora fueron desconectados.

Los funcionarios de Aurora dijeron en una publicación en las redes sociales el 30 de agosto que estaban tomando en serio la presencia de la pandilla venezolana e indicaron que se esperaban más arrestos. También expresaron que "continuarían abordando los problemas que los propietarios ausentes y de otros estados de estas propiedades han permitido que se agraven sin control".

El video que alimenta la acusación sin fundamento muestra a hombres armados, incluido uno que sostiene un arma larga, subiendo las escaleras y llamando a la puerta de un apartamento. Los antiguos residentes que lo filmaron dijeron a KDVR-TV que fue tomado antes de un tiroteo en el complejo el 18 de agosto en el que la víctima murió más tarde.

Una portavoz del Departamento de Policía de Aurora, Sydney Edwards, indicó que el cuerpo policial ha estado en posesión del video y ha confiscado las pruebas que se ven en él. Agregó que no podía hacer más comentarios sobre una investigación en curso.

La Policía de Aurora también ha anunciado un grupo de trabajo con agencias de aplicación de la ley locales, estatales y federales para abordar específicamente las preocupaciones sobre el Tren de Aragua y otras actividades delictivas que afectan a las comunidades migrantes.