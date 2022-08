Un hombre lucha por su vida después de ser atropellado en Colorado Springs

COLORADO SPRINGS, Colorado - Un hombre de Colorado Springs está en coma médicamente inducido después de que fue atropellado por un camión el lunes por la mañana mientras conducía su motocicleta en la zona de Old North End.

El otro conductor huyó de la escena y ahora la familia del motociclista está pidiendo pistas de la comunidad para llevar a esa persona ante la justicia.

David Graham Ponti tiene fracturas desde el cráneo hasta la punta de los dedos de los pies. El hombre de 24 años esta luchando por su vida con hemorragia cerebral y arterias cortadas.

Alrededor de las 6:30 a.m. del lunes 15 de agosto, Craig Coupland estaba leyendo un libro en su porche de la calle Weber.

“Mientras estaba sentado allí, escuché lo que sonaba como un choque horrible”, dijo Coupland.

El accidente ocurrió a solo unos pasos de su porche en la intersección de Fontanero y Weber. Coupland inmediatamente dejó su libro y corrió a ayudar.

“Cuando llegué, su motocicleta estaba en la esquina noreste y luego estaba justo en el medio de la intersección”, dijo Coupland.

En los segundos que le tomó a Coupland dar la vuelta desde su lugar en el porche, el otro conductor involucrado ya había huido.

Más tarde, la familia de Ponti se sintió aliviada al saber que había dos cámaras instaladas en los semáforos de la intersección donde ocurrió el accidente.

Pero esa esperanza se desvaneció después de hablar con la policía de Colorado Springs.

“Al principio, la policía dijo que no había cámaras en la intersección”, dijo David Ponti, el padre de David Graham Ponti. “Luego me dijeron que las cámaras no funcionaban. Esa fue la segunda respuesta que recibí después de decirles que había cámaras allí.”

Sin imágenes y con muy pocos testigos, los Pontis dicen que la policía tiene pocas o ninguna pista.

Hasta ahora, todo lo que realmente sabe es que hubo una camionesta involucrada, y esa camioneta puede tener llantas pinchadas en el lado del conductor.

“Solo queremos que el conductor se presente y asuma la responsabilidad por lo que sucedió”, dijo Anne Fraizer, hermana de Ponti. “Mi hermano tiene 24 años. Cumplirá 25 el 12 de septiembre. Es muy joven y le queda mucha vida”.

“Si ocurriera un accidente, podría perdonarte”, dijo Ponti. “No sé qué pasó, y eso es una gran parte de eso. No sé qué diablos pasó. Todo lo que sé es que a mi hijo lo rasparon de la acera. Tal vez puedas arrojar algo de luz sobre eso, amigo”.

La familia ofrece una recompensa de $1,000 por cualquier pista que resulte en una pista importante en esta investigación.

Fraizer es propietaria de Blades and Brews en Colorado Springs y dice que puede pasar por la tienda con información en cualquier momento.

También se ha establecido un Go Fund Me para facturas médicas. El dinero recaudado irá a la madre de la víctima, que tiene poder notarial.