Recluta de policía que perdió ambas piernas tras un “ritual de inicio bárbaro” demanda a Denver

DENVER - Un recluta de policía al que tuvieron que amputarle ambas piernas después de perder el conocimiento y desplomarse repetidamente durante un entrenamiento de lucha en la academia de policía de Denver, demandó a quienes supuestamente lo obligaron a continuar con el "ritual bárbaro de inicio" después de que los paramédicos ignoraron las señales de advertencia.

Victor Moses, de 29 años, alega en la demanda presentada el martes que oficiales agresivos lo derribaron varias veces en el segundo asalto del "día de la pelea" el año pasado, y uno de ellos lo empujó fuera de la lona y lo hizo golpear su cabeza contra el piso. Afirmó que lo presionaron para que continuara, que los oficiales lo levantaron y lo pusieron de pie, antes de que se les pidiera a los paramédicos que estaban allí que lo revisaran, según la demanda.

Moses les dijo que tenía el rasgo de células falciformes, lo que lo pone en mayor riesgo de complicaciones médicas por el ejercicio de alta intensidad. También indicó que tenía la presión arterial muy baja y se quejó de que experimentaba calambres en las piernas, según la demanda. Los síntomas son señales de peligro para las personas con su condición.

Sin embargo, los paramédicos autorizaron a Moses a volver al entrenamiento, lo que según la demanda fue una decisión tomada para apoyar a la policía.

El tipo de entrenamiento descrito en la demanda es común en Estados Unidos y ayuda a preparar a los reclutas para los escenarios que podrían enfrentar durante el patrullaje, indicó Ian Adams, profesor adjunto de criminología y justicia penal en la Universidad de Carolina del Sur. Las lesiones menores son comunes y, ocasionalmente, los reclutas mueren, a menudo debido a una condición médica subyacente, dijo.

El Departamento de Policía de Denver se negó a hacer comentarios sobre las acusaciones, diciendo que no habla sobre litigios pendientes. También se dejaron llamadas telefónicas y correos electrónicos solicitando comentarios a la oficina del fiscal de la ciudad y a Denver Health, el hospital para el que trabajaban los paramédicos.

Todos los reclutas deben completar el entrenamiento para prepararse física y mentalmente para las peleas que podrían encontrar en la calle. Incluye hacer que los reclutas golpeen y pateen a un muñeco o a un entrenador que sostiene protectores, usar una porra acolchada para pelear con los entrenadores, luchar y practicar para arrestar a un sospechoso que los ataca, según la demanda.

La acción legal alega que la práctica es un rito de paso innecesariamente violento que los reclutas tienen que soportar para ser aceptados en la "fraternidad" policial. Señala que otros reclutas sufrieron lesiones antes de que Moses comenzara sus ejercicios, incluida una persona a la que le rompieron la nariz.

La demanda también afirma que el entrenamiento enseña a los reclutas que el uso excesivo de la fuerza es "oficialmente tolerado y, de hecho, culturalmente esperado".

Los abogados de Moses, John Holland y Darold Killmer, dicen que esa mentalidad ha alimentado una fuerza policial violenta y ha dado lugar a demandas que le han costado a Denver millones de dólares.

"Fight Day (Día de Pelea) alienta a la policía de Denver a participar en la brutalidad y a ser indiferente a las lesiones que inflige", dijo Holland.

La demanda afirma que los paramédicos autorizaron a Moses a continuar el entrenamiento el 6 de enero de 2023, aunque no podía ponerse de pie ni caminar hasta la siguiente ronda: la lucha libre. En cambio, un entrenador se acercó a Moses y se puso encima de él. El recluta pronto dijo que no podía respirar, dejó de responder y fue llevado al hospital, según la demanda.

"Si hubiera sido un partido de fútbol o un combate de boxeo, la lesión en la cabeza y la pérdida de conciencia habrían terminado de inmediato con cualquier participación o lucha", argumentan los abogados de Moses.

La demanda alega que Moses estaba esencialmente bajo custodia policial después de quedar incapacitado y ser víctima de fuerza excesiva mientras el entrenamiento continuaba sin que él pudiera dar su consentimiento.

Moses solía pasar el tiempo libre yendo a cervecerías y haciendo senderismo con amigos, pero ahora está confinado en su apartamento en Denver. Está aprendiendo a caminar de nuevo con prótesis, pero no puede cargarlas electrónicamente por sí mismo debido al daño que también sufrió en sus manos. A pesar de tomar potentes opioides, vive con un dolor fantasma constante de las extremidades que ya no tiene.

El exgerente de alquiler de autos quería ser policía porque pensó que sería una carrera más interesante y significativa para alguien a quien le gusta relacionarse con la gente.

Cuando finalmente llevaron a Moses al hospital, la policía engañó a los médicos al no revelar que se había golpeado la cabeza contra el suelo, lo que comprometió la atención que pudieron proporcionarle, según los abogados.

Moses permaneció en el hospital durante más de cuatro meses, le amputaron ambas piernas por debajo de la rodilla y se sometió a una cirugía en julio para intentar recuperar el agarre en una mano.

Ahora se pregunta qué habría pasado si la policía simplemente hubiera detenido el entrenamiento.

"Es muy probable que todavía pudiera tener mis piernas. Es muy probable que todavía pudiera tener mi cordura. Podría haber sido un oficial de policía si simplemente no nos hubieran acosado", dijo a The Associated Press.