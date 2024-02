DENVER, Colorado - Visita de campaña: Nikki Haley llega a Colorado este martes, a pocos días de las primarias

Esta tarde la precandidata republicana Nikki Haley realizará un evento de campaña en la ciudad de Centennial, al sur de Denver.

El evento se ocurrirá en Wings Over the Rockies Exploration of Flight, a partir de la 1:30 pm. Esta reunión se realiza a menos de una semana para el denominado súper martes, donde se podría definir el candidato oficial del partido republicano para las elecciones presidenciales de noviembre.

Een total 15 estados realizaran sus elecciones primarias este martes 5 de marzo y Haley ha estado batallando para ganar votos republicanos, a pesar de la ventaja que Donald Trump lleva hasta ahora.

Haley ha asegurado que no es “el final de nuestra historia” y se mantendrá en la boleta.