Evacúan Walmart de Aurora tras amenaza de tiroteo; sospechoso bajo arresto

DENVER, Colorado - Un Walmart de Aurora fue evacuado temporalmente el domingo por la mañana después de que un cliente amenazara con disparar a la tienda, según el Departamento de Policía de Aurora (APD, por sus siglas en inglés).

El incidente ocurrió alrededor de las 9:00 a.m. en el Walmart ubicado en 3301 Tower Road. La policía dijo que el hombre, que no ha sido identificado, fue localizado en una parada de autobús cercana y arrestado por una orden activa de arresto por no registrarse como agresor sexual.

APD dijo que el hombre tuvo una discusión verbal con la gerencia de la tienda el sábado por una compra que hizo. Se sintió estafado y supuestamente amenazó con volver y disparar a la tienda.

Tuvo otra discusión verbal después de regresar el domingo y supuestamente hizo otra amenaza de tiroteo.

La tienda fue evacuada y la policía registró el área, pero no encontró al hombre. Más tarde fue localizado en la parada de autobús y detenido. Las autoridades siguen siguen investigando el incidente.