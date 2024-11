Yadira Caraveo concede en la contienda por el distrito 8 de Colorado

Northglenn, COLORADO – La congresista Yadira Caraveo anunció hoy su concesión en la carrera para representar el 8º distrito de Colorado en el Congreso de los Estados Unidos. Caraveo expresó su gratitud y compromiso con la comunidad que ha servido en los últimos dos años.

“Ha sido el honor de mi vida servir al pueblo del 8º distrito de Colorado. Llegué al Congreso para lograr cambios reales y he pasado los últimos dos años trabajando para encontrar soluciones bipartidistas a los problemas más urgentes de nuestra comunidad”, declaró la congresista Caraveo. “Quiero agradecer a mi familia, equipo, voluntarios y seguidores que creyeron en esta campaña y en la visión que nos propusimos alcanzar. Juntos, construimos una campaña diversa impulsada por personas, que unió a demócratas, republicanos y votantes no afiliados. Aunque este no es el resultado que esperábamos, el trabajo no ha terminado. Espero regresar a Washington para finalizar este período y seguir siendo una voz independiente para la gente de este distrito”.

Caraveo, quien hizo historia como la primera doctora latina en el Congreso de los Estados Unidos, ha sido reconocida por su enfoque en legislación de sentido común que la posicionó como la octava congresista novata más bipartidista en el 118º Congreso. Durante su primer período, Caraveo formó parte de los comités de Agricultura y Ciencia, Espacio y Tecnología de la Cámara de Representantes, centrando sus esfuerzos en temas clave para su comunidad y el país.