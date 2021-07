Madre de involucrado, por intentar escapar con su hija menor, comenta lo que sucedio

Hacia las diez de la noche los teléfonos comenzar a vibrar por una alerta Amber donde la policía de Westminster señalaba que, estaban buscando a la menor Gabrielle Martínez de un año, quien probablemente estaba con el señor Alexander Martínez, y quien resulto siendo su padre.

Verónica reyes acosta madre de Alexander indica que, “yo soy la mama de Alex Martínez”.

Johan castellanos pregunta si verónica has podido hablar con Alex desde la situación que sucedió, a lo que Verónica respondió que, “no lo he podido localizar”.

De acuerdo con las autoridades, pasadas las seis de la tarde recibieron una llamada de este conjunto, Park Place Apartments.

Al llegar les indicaron que alexander había golpeado a su esposa y había huido con la niña.

Y verónica señala que estuvo presente durante los hechos.

“Yo no mire que Alex y dominica tuvieran una discusión, solo mire que dominica estaba sufriendo porque su hermano había muerto de sobredosis, y mire que ella estaba desesperada o lastimada y ella estaba llamando a la policía”.

Las autoridades señalan que recibieron al menos dos llamadas desde el hogar.

“Pero fue hasta la última vez que llamaron que ella menciono que Alex agarro el car sit del carro de ella, y agarro la puerta y ella menciona que Alex la golpeo con la puerta cuando saco el car sit y puso a la niña en el car sit. Alguien más trajo la alegación que él dijo que me voy a matar yo y me voy a matar a la niña y yo estaba ahí y eso no es cierto. yo no escuche nada de eso”, señaló verónica

A partir de ahí comienzan las preguntas del por qué alexander huyo con la menor.

Según oficiales el individuo fue encontrado por autoridades en Wyoming y puesto en custodia.

Pedimos más información a los oficiales de Westminster y en un correo indicaron que:

“El caso está bajo investigación, por lo tanto no podemos entregar una copia del reporte policial. como el caso sigue abierto no podemos dar detalles adicionales en este momento”.

La policía de Westminster señaló que la menor está en buenas condiciones y será devuelta a la madre.

Con lo que Verónica no está de acuerdo y según ella piensa alegar custodia de los hijos de la pareja.