Director de mayor sistema de Salud pública en México se contagia de coronavirus

MÉXICO - Zoé Robledo, el director general del Instituto Méxicano del Seguro Social, informó la noche del domingo que dio positivo a SARS-Cov-2, por lo que se mantendrá aislado.

El funcionario, que el viernes acompañó al presidente Andrés Manuel López Obrador en su gira de trabajo por el estado de Tabasco, dijo en su cuenta de Twitter que las personas con las que tuvo contacto se encuentran en vigilancia epidemiológica.

"Quiero informar que hoy resulté positivo a #COVID19. Permaneceré trabajando a distancia, coordinando las labores a mi cargo y siguiendo puntualmente las indicaciones de l@s extraordinarios médicos de @Tu_IMSS", escribió.

Quiero informar que hoy resulté positivo a #COVID19



Permaneceré trabajando a distancia, coordinando las labores a mi cargo y siguiendo puntualmente las indicaciones de l@s extraordinarios médicos de @Tu_IMSS.



Se mantiene vigilancia epidemiológica del caso y de mis contactos. — Zoé Robledo (@zoerobledo) June 8, 2020

Robledo es de los funcionarios de primer nivel a los que López Obrador comisionó para enfrentar la pandemia de COVID-19 en México, así que se ha mantenido muy activo al lado del subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell.

De hecho, el funcionario fue de los asistentes a la conferencia de prensa en la que López Obrador dio a conocer sus recomendaciones para evitar contagios, entre las que están "no mentir, no robar y no traicionar".

El Instituto Mexicano del Seguro Social, IMSS, detalló en un comunicado que tras presentar síntomas de COVID-19, el sábado 6 de junio, Robledo Aburto se realizó la prueba, que resultó positiva.

"A partir de la confirmación, se aplicó el protocolo epidemiológico correspondiente y se determinó el aislamiento domiciliario del titular y se informó a las personas con las que tuvo contacto", agregó.

El presidente López Obrador está de gira en el sureste mexicano.

De acuerdo con el comunicado, Robledo "se encuentra en buen estado de salud y desde su domicilio trabaja y coordina las responsabilidades que tiene en el IMSS a nivel nacional, en seguimiento puntual a las acciones que realiza la institución".

Añadió que estarán "en permanente vigilancia de la evolución del caso y de las personas que tuvieron contacto con el director general del IMSS".