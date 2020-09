Inicia el traslado de miles de reos de la prisión mexicana de la que escapó “El Chapo”

MÉXICO - Apenas comenzaba a asomarse el sol cuando partieron los vehículos blindados llenos de reos.

Fueron los primeros en ser reubicados en otras cárceles, luego de que el gobierno mexicano anunciara que para mejorar las condiciones de los presos cerraba la legendaria prisión de Puente Grande, en Jalisco.

"Era la más feroz, la más atroz de todo el sistema penitenciario mexicano", asegura Jesús Lemus, periodista que pasó tres años recluido en esa cárcel.

Lemus se congratuló con la desaparición de la prisión porque dice que ahí las violaciones a los derechos humanos eran cosa de todos los días.

"Me sacaban a la mitad de la noche. Me bañaban en un patio con un chorro de manguera a presión agua fría y terminaba con una paliza de los guardias, y me regresaban a la celda bañado en sangre", comparte Lemus.

Durante su estancia en la prisión, Lemus coincidió con uno de sus más destacados huéspedes, Joaquín ”El Chapo" Guzmán, quien desde ahí manejaba al Cártel de Sinaloa y se fugó en un carrito de ropa sucia en el 2001.

También esa prisión custodió a supuestos delincuentes como: Miguel Félix Gallardo, Jesús Alfredo Beltrán Guzmán "El Mochomito”, Rafael Caro Quintero y Daniel Arizmendi “El Mochaorejas”, además de líderes de Los Zetas y del Cártel Jalisco Nueva Generación, entre otros criminales considerados de alta peligrosidad.

Por ahora las autoridades mexicanas mantienen en total secreto los destinos de los presos que seguirán siendo trasladados en los próximos días hasta dejar vacía esa prisión de Jalisco.

En tanto, las familias de los internos buscan desesperados información.

"Demasiado pesado porque no sabemos hasta dónde vayan a ir a parar y sobre todo cuánto tiempo vamos a tener que esperar para saber de ellos", dijo un familiar de algún reo.

A largo de 23 años, esta prisión en Jalisco se distinguió por las llamadas “narcofiestas”, las riñas, los motines y la brutalidad con la que se manejaba.