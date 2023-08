“No debería él de actuar así. Es inhumano”: López Obrador sobre Greg Abbott

CIUDAD DE MÉXICO - El presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que el actuar del gobernador de Texas, Greg Abbott, es “inhumano” tras la muerte de dos personas en el río Bravo (río Grande en Estados Unidos), donde el republicano colocó boyas y un cerco de alambre para evitar el paso de migrantes.

“No debería él de actuar así. Es inhumano. (Le digo) que no se trata así a ninguna persona, no debe tratarse así a nadie, que eso no es de gente buena, y que solo siendo buenos podemos ser felices”, señaló el mandatario durante su conferencia de prensa matutina.

López Obrador se refirió así a la información del hallazgo entre la tarde del miércoles y la madrugada de este jueves de dos cadáveres de presuntos migrantes en Piedras Negras, ciudad fronteriza con la urbe estadounidense de Eagle Pass, Texas.

“Ayer se nos presentó el reporte, la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) lo está viendo, se está conociendo sobre la nacionalidad", aseveró. "Y se va a actuar”, prometió.

El presidente señaló que ya se está demandando que se retiren esas boyas.

“Es violatorio a nuestra soberanía y también a los derechos humanos y ya estamos en ello”, apuntó.

El gobierno mexicano ha elevado sus reclamos a Estados Unidos por acusar a Texas de violar tratados bilaterales de aguas y derechos humanos con las boyas y el cerco de alambres que el gobernador, el republicano Greg Abbott, ha colocado en el río Bravo para frenar a los migrantes.

Las obstrucciones de Texas están en un tramo de 305 metros (1,000 pies) en la zona de Eagle Pass, de los que 230 metros (754 pies) corresponden a México, según ha denunciado la SRE, que ha enviado dos quejas diplomáticas a Washington al respecto.

Además, López Obrador ha tachado antes de “publicitarias” y “muy vulgares” las nuevas barreras antinmigrantes de Texas, por lo que ha pedido no votar por Abbott.