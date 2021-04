“Me voy a vacunar, pero sin espectáculo”: AMLO sobre la dosis anticovid

MÉXICO - El presidente Andrés Manuel López Obrador confirmó este miércoles que la próxima semana se vacunará contra COVID-19, tras recibir la autorización de sus médicos para aplicarse la dosis.

"Me vacuno la semana próxima, no les voy a decir (el lugar) porque no quiero que se haga un espectáculo. Voy a ir a donde me corresponde y me voy a vacunar", afirmó el mandatario durante su conferencia de prensa matutina desde Palacio Nacional.

Destacó que pese a que cuenta con anticuerpos tras padecer COVID-19 en enero pasado, el grupo de médicos que lo atiende le ha recomendado la vacunación.

MAGNIFICAN EXCESO DE MORTALIDAD

México registró 203 nuevas muertes por COVID-19 en las últimas 24 horas para acumular un total de 201,826 decesos por la enfermedad, informó este lunes la secretaría de Salud.

No obstante, la cifra oficial de muertes puede ser mucho mayor, pues este 28 de marzo el propio gobierno federal informó en su reporte más actualizado sobre el "exceso de mortalidad" que el país había registrado 294,287 muertes asociadas a COVID hasta el 13 de febrero, con base en actas de defunción.

Al ser cuestionado sobre las recientes cifras de exceso de mortalidad en México por COVID-19, López Obrador afirmó que esto es producto de que sus adversarios "magnifican todo lo que pueda perjudicarnos".

Refirió que incluso la Organización de las Naciones Unidas (ONU) ha hecho un reconocimiento internacional "porque México fue el país que mayor reconversión hospitalaria realizó".

Aseguró que México es de los primeros países en el mundo en aplicar la vacuna anticovid pues previeron con tiempo la adquisición de los biológicos y acusó a sus adversarios de ser "inmorales y son capaces de valerse de todo".

"Entonces siempre magnifican todo lo que pueda significar perjudicarnos", dijo.

Sobre este tema, el presidente aseguró que su gobierno "ha informado bastante" y lo va a seguir haciendo a través de la secretaría de Salud.

Hasta este martes, México acumula más de 2.22 millones de contagios y 202,633 muertes debido a COVID-19.