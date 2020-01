México inicia año con el pie derecho en materia ambiental

MÉXICO - Los clientes se llevan su mercancía en la mano o en lo que ellos traen de sus casas, porque saben que ya en ningún comercio de la capital mexicana les darán bolsas de plástico.

Leticia Campos fue al mercado con su morral de tela porque dice que le da gusto ayudar al planeta, pero más aún regresar a aquellos tiempos en que el plástico no lo había contaminado todo.

"Anteriormente, me acuerdo cuando estaba más pequeña todo era por… no, no estaban bolsas, si no, íbamos a las tortillas y la servilleta y vamos al mandado y la bolsa", recuerda Campos.

Al igual que ella, millones de mexicanos aplauden la ley que entró vigor el primer día de este año, la cual prohíbe la distribución, comercialización y entrega de este tipo de material, trabajo que no está siendo fácil, revela la encargada de un supermercado.

"Pues los clientes se molestan mucho porque desde un inicio ya las queríamos ir quitando poco a poco pero se molestaban porque pensaban que no se las queríamos dar por no gastar, pero era para evitar la contaminación", explica Teresa Torres, encargada de supermercado.

Pero ahora no habrá otra opción y tanto los negocios, como los consumidores tendrán que buscar soluciones.

Por ahora solo algunos comercios dan bolsas biodegradables o de papel para entregar la mercancía , otras usan las cajas de cartón , porque de lo contrario podrían hacerse acreedores a multas de hasta $35,000.

La iniciativa se suma a esfuerzos similares que se han hecho en varios estados del país y aquellos que las apoyan, como Jenny Jiménez, esperan que más gente siga su ejemplo.

"Yo ya me hice a la idea de comprarme mis bolsas y traerlas a todos lados, de hecho traigo mi bolsa en el coche“, dice Jiménez.

El objetivo es que para el 2021 se prohíban todos los artículos de plástico de un solo uso.