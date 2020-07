Miedo y largas filas: ¿cómo operan los módulos de pruebas en Ciudad de México?

MÉXICO - Ante la incertidumbre y el miedo, las filas se hacen cada vez más largas porque la gente en las zonas de alto riesgo de la capital mexicana quiere saber si el COVID-19 está en sus hogares.

Mario vive en la colonia Guerrero y decidió ir a hacerse la prueba a uno de los 34 quioscos que comenzaron a trabajar esta semana en las zonas que volvieron al semáforo rojo. También llevó a su bebé de menos de un año por que sabe que ambos corren peligro.

”Mi esposa es la que tiene ya los síntomas muy marcados, de hecho a ella ya le hicieron la prueba la semana pasada y este día le entregan los resultados", dice Mario.

Desde el martes y durante toda la semana, detalló la médico Alied Bencomo, en los improvisados espacios se estará evaluando a todos los pacientes que acudan, se les hará un diagnóstico y a todos aquellos que presenten síntomas o hayan estado con alguien que tenga le enfermedad le realizarán la prueba.

"El objetivo es contener la pandemia a nivel más local, es decir, ya en pequeñas áreas donde hay muchos casos y tratar de que la enfermedad no salga del territorio", dice Bencomo.

La convocatoria fue bien recibida e incluso ha rebasado las expectativas.

El gobierno mexicano expresa molestia por los comparativos que se hacen.

Durante el primer día de actividades en kioscos, los médicos atendieron a más de 120,000 personas y aplicaron más de 1,200 pruebas y prevén que esta cifra seguirá aumentando.

Sobre todo porque los propios habitantes de estos lugares dicen que la gente no se cuida.

"Se pelearon aquí el otro día, buscan todos los anuncios para que tengamos cuidado, los quitan y les vale, yo no sé como hacerles entender", dice Reyna Gómez, habitante en la colonia Guerrero.

Incluso, como Felipe Garza, muchos no creen que este padecimiento exista.

"Yo ni me lo pongo, me estorba, ¿a poco a usted le da miedo?, como dice el niño, yo no le temo ni a…", dice Garza.

Junto a esta medida se han intensificado las campañas de prevención en un intento por detener el avance del virus.