Nuevo terremoto mortal en México sacude al menos cinco estados

CIUDAD DE MÉXICO - Un terremoto sacudió la madrugada de este jueves a al menos cinco estados de México, entre ellos la capital mexicana, que despertó con el prolongado sonido de la alerta sísmica. Minutos después, ajustaron el movimiento a 6.8, según el USGS (U.S. Geological Service).

El Servicio Sismológico Nacional reportó de manera preliminar 6.5 y ajustó después a 6.9 el movimiento que tuvo el epicentro a 81 kilómetros (50 millas) al sur de Coalcoman, Michoacán.

El sitio es el mismo donde el lunes se registró un terremoto de 7.7 que ocasionó devastación en estados del occidente de México, aunque por fortuna solo dos muertes. La preocupación ahora es que los cientos de estructuras dañadas el lunes no se desplomen ahora.

Claudia Sheinbaum, jefa de Gobierno de Ciudad de México, informó que una mujer de 57 años murió al caer en las escaleras de su domicilio en la colonia Doctores y golpearse la cabeza, mientras intentaba cumplir con el protocolo de seguridad durante la alerta sísmica.

La segunda persona que falleció, en la colonia Educación de la alcaldía Coyoacán, fue un hombre que sufrió un infarto durante el sismo, dijo Sheinbaum.

Preliminar: SISMO Magnitud 6.5 Loc 81 km al SUR de COALCOMAN, MICH 22/09/22 01:16:07 Lat 18.05 Lon -103.12 Pf 10 km pic.twitter.com/6yeJVwpgrZ — Sismológico Nacional (@SSNMexico) September 22, 2022

El presidente Andrés Manuel López Obrador también informó en tres mensajes en video a través de redes sociales que hasta el momento no tenía reporte de pérdida de vidas ni daños, y que estaba en comunicación con las autoridades de los distintos estados donde se sintió el movimiento telúrico.

Tuvimos una réplica del sismo con magnitud de 6.9 con epicentro en Coalcomán. Se sintió en Michoacán, Colima, Jalisco, Guerrero y Ciudad de México. Hasta ahora no hay reporte de daños. pic.twitter.com/u6qMfzd2eE — Andrés Manuel (@lopezobrador_) September 22, 2022

La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil informó a través de Twitter que se activaron los protocolos de seguridad y entablaron comunicación con Unidades de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de las 16 alcaldías de Ciudad de México.

“Activamos protocolos y entablamos comunicación con Unidades de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de las Alcaldías. Me informa @OHarfuch que los cóndores que sobrevuelan la Ciudad, no tienen registro de daños en la Ciudad, hasta el momento. Sigo informando”, tuiteó Sheinbaum.

"Me reportan que, hasta el momento, no hay daños en la Ciudad luego del sismo. Sigo pendiente e informando", agregó posteriormente. Pero a las 2:35 a.m. dio a conocer la muerte de una mujer en la colonia Doctores.

Suman dos personas fallecidas tras el sismo en la Ciudad de México.



Desde el Gobierno de la Ciudad de México apoyamos a los familiares y extendemos nuestra solidaridad. https://t.co/FOOmGVTtN4 — Dra. Claudia Sheinbaum (@Claudiashein) September 22, 2022

UNA ALERTA SÍSMICA PROLONGADA

Diversas autoridades y habitantes de Ciudad de México reportan que el sistema de alerta sísmica en la capital del país funcionó adecuadamente y sonó de manera prolongado, lo que permitió que muchas personas salieran de sus casas o de los espacios donde se encontraban antes de empezara el movimiento de tierra.

Esta sería la réplica más importante de las 1,229 que han seguido al terremoto del lunes, a las 1:15 horas.

"Hasta las 2:00 horas del 22/septiembre/2022 se han registrado 1,229 réplicas del sismo de M 7.7 ocurrido en Michoacán el 19/septiembre/2022, la más grande de M 6.9", escribió el Servicio Sismológico Nacional en Twitter.

Esta es una información en desarrollo. Regrese para más actualizaciones.