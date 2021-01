Por aumento de decesos, en México escasean los ataúdes

MÉXICO - Los fabricantes buscan desesperadamente ideas para lograr hacer ataúdes con cartón.

"El problema es grave y necesitamos estar pendientes y buscar una alternativa viable", dice Pedro Jaramillo, quien fabrica ataúdes.

Jaramillo trabaja en la industria funeraria y dice que con la pandemia la demanda de féretros en Ciudad de México, los ha rebasado, y es que no pueden producir, porque la crisis económica ha hecho que los materiales usados comúnmente estén escasos

"Tenemos que solucionar este problema de abasto y tiene que ser pronto porque en poco tiempo los inventarios, en su caso, no da para muchas semanas", dice.

Por ello están haciendo pruebas con diversas opciones, alarmados por los récords de decesos que se han registrado en el país en los últimos días.

El recuento oficial de defunciones indica que esta misma semana la letalidad por el coronavirus tuvo un incremento de al menos un 2%. La cifra más alta confirman las autoridades desde que inició la crisis sanitaria.

Dan positivo al virus tras presentar síntomas leves en Parque Safari del Zoológico de San Diego

"Este número evidentemente ha ido creciendo dado que la epidemia ha incrementado en su actividad", dice Ricardo Cortés Alcalá, director de promoción de la salud.

Antonio Lee vivió en carne propia la falta de una caja para su hija, el fin de semana la asesinaron y hasta ahora pudieron darle sepultura.

"Gracias a dios ya estamos terminando esta trámite tan doloroso", dice Lee.

Hilario Hernández protagonizó también la pesadilla, luego del COVID-19 le arrebatara a su padre.

"No había servicio, no había ataúd, no había nada", dice Hernández.

Así que con los contagios a la alza y los hospitales a su máxima capacidad en la capital de esta nación, los funerarios tendrán que acelerar la búsqueda de soluciones.