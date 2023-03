Estadounidenses entre los 6 desaparecidos tras incendio en edificio que incluía alquileres ilegales de Airbnb

El alcalde de Montreal prometió el lunes endurecer la regulación de Airbnb mientras continuaba la búsqueda de seis personas desaparecidas después de que un incendio arrasara un edificio que incluía unidades de Airbnb en una sección histórica de la ciudad donde están prohibidas.

Los bomberos inicialmente pensaron que había una persona desaparecida en el incendio del jueves en la ciudad del este de Canadá. Sin embargo, más tarde surgieron informes de unidades ilegales de Airbnb en más de i, y las autoridades actualizaron las desaparecidas durante el fin de semana a siete, incluidas algunas de los Estados Unidos.

Recibe las noticias locales y los pronósticos del tiempo directo a tu email. Inscríbete para recibir newsletters de Telemundo Colorado aquí.

La policía de Montreal informó haber sacado el cuerpo de una mujer de entre los escombros el domingo por la noche.

El inspector de policía de Montreal, David Shane, dijo que los seis desaparecidos son de Quebec, Ontario y Estados Unidos, y agregó que los investigadores se han puesto en contacto con sus familias. El incendio también hirió a nueve personas, incluidas dos que fueron hospitalizadas.

Se investiga la causa del incendio.

La alcaldesa de Montreal, Valérie Plante, dijo que el edificio incluía unidades ilegales de Airbnb, así como la oficina de un arquitecto. Plante dijo que Airbnb debería haber exigido que los propietarios de las unidades proporcionen un número de permiso del gobierno provincial de Quebec.

“Lo que pasó aquí es una completa tragedia”, dijo Plante. “Claramente, no estaríamos en esta posición si hubiéramos estado tratando con una empresa que se tomó en serio sus responsabilidades y les dijo a estos propietarios: 'No tienen un certificado, no pueden alquilar su unidad'”. Y eso obligaría a la gente. que quieren actuar ilegalmente y no pagan impuestos para no eludir sus responsabilidades”.

Plante dijo que planeaba trabajar con el gobierno provincial de Quebec para endurecer las regulaciones sobre los alquileres a corto plazo.

Los bomberos han dicho que varios apartamentos en el edificio se estaban utilizando como alquileres de Airbnb, y la policía no sabía cuántos de los desaparecidos eran turistas. Airbnb, con sede en San Francisco, se está “lavando las manos” del problema de los alquileres ilegales en ciudades de Quebec, dijo Plante.

Nathan Rotman, líder de política regional de Airbnb para Canadá, dijo en un comunicado enviado por correo electrónico: “Estamos ayudando a las fuerzas del orden público mientras investigan. También estamos comprometidos con la oficina del alcalde".

El equipo Blue Wahoos de Pensacola ha optado por una solución diferente para hacer frente a la crisis dejada por el coronavirus: colocar el estadio en Airbnb.

Alexandre Bergevin, abogado del propietario del edificio, Emile-Haim Benamor, dijo el domingo que los alquileres de Airbnb en el edificio no estaban siendo operados por su cliente sino por los inquilinos, y agregó que se habían tomado medidas para detener la práctica.

El jefe de operaciones contra incendios de Montreal, Martin Guilbault, dijo que los bomberos comenzarían a desmantelar el segundo y tercer piso del edificio el lunes.

Shane dijo que la unidad de bomberos de la fuerza policial usó un dron para ayudar a localizar el cuerpo de la mujer que fue retirado el domingo.

“La suposición es que hay seis personas más adentro”, dijo Shane. “Los diferentes pasos que hemos tomado (sugieren) que estas personas que aún están desaparecidas probablemente estén entre los escombros, desafortunadamente”.

Los funcionarios de la ciudad dijeron que los alquileres a corto plazo al estilo de Airbnb son ilegales en el vecindario del Viejo Montreal donde se encuentra el edificio. El incendio tuvo lugar en el Edificio William-Watson-Ogilvie, construido en 1890, dijo la ciudad.

Bergevin dijo en un mensaje de texto el domingo que el sistema de alarma había sido reemplazado en 2019 y se probaba regularmente.

Shane dijo que nadie ha sido acusado en relación con el incendio y que la causa sigue bajo investigación.

Las primeras investigaciones señalan que murieron intoxicados pero las familias aseguran que nadie les da informes y no concuerdan con esta resolución.