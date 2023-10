Preparan salida de Gaza: cruce fronterizo en Rafah será abierto a extranjeros

Los palestinos extranjeros podrán cruzar la frontera hacia Egipto a partir de las 9 a.m. local (2 a.m. ET) del lunes, confirmó Kamel Khatib, representante de la Embajada de Palestina en la frontera de Rafah.

Simultáneamente iniciará la entrada de ayuda humanitaria hacia Gaza, tras más de una semana de asedio y ataques del ejército israelí debido a un feroz ataque sorpresa a Israel del grupo Hamas.

Recibe las noticias locales y los pronósticos del tiempo directo a tu email. Inscríbete para recibir newsletters de Telemundo Colorado aquí.

Khatib dijo que se espera que los palestinos extranjeros vuelen a El Cairo desde el aeropuerto de Al Arish, a 30 millas de Rafah. Desde el aeropuerto de la capital egipcia podrán dirigirse a sus destinos finales.

Aún cuando no han precisado cuánto tiempo permanecerá abierto el cruce fronterizo, se cree que duraría de cinco a seis horas.