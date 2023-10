Quién es el líder de Hamas, Yahya Sinwar, apodado por Israel “un hombre muerto ambulante”

ASHDOD, Israel – El ejército de Israel ha apodado al líder de Hamas, Yahya Sinwar, un “hombre muerto ambulante” y, mientras se aceleran los preparativos para una invasión terrestre en Gaza, la búsqueda de él también parece estar en marcha.

“Eligió enviar a los carniceros a nuestras habitaciones para matar a nuestros bebés”, dijo el sábado a NBC News el teniente coronel Peter Lerner, portavoz del ejército israelí. “Y cuando decidieron atacar totalmente a Israel, firmaron su propia sentencia de muerte. Un hombre muerto caminando. Llegaremos a eso, hombre”.

Se cree que Sinwar, que estaba a cargo del gobierno diario en Gaza, se esconde en el laberinto de túneles utilizados por militantes de Hamas en Gaza para ocultar armas, combatientes y rehenes, dijeron funcionarios israelíes.

Pero ya era un hombre buscado mucho antes de que los militantes de Hamas lanzaran un ataque terrorista coordinado contra kibutzim, festivales de música y calles de la ciudad el 7 de octubre.

Nacido en un campo de refugiados de Gaza a principios de la década de 1960, Sinwar se unió a Hamas después de su fundación en 1987, ganándose una reputación de brutalidad después de que supuestamente ayudó a formar la fuerza de seguridad interna del grupo militante, según un perfil de él elaborado por el Consejo Europeo de Relaciones Exteriores.

Fue capturado por Israel apenas dos años después y sentenciado a cadena perpetua por su papel en el asesinato de tropas israelíes y colaboradores palestinos. Pero estar tras las rejas no le impidió ascender en las filas del grupo y también le dio la oportunidad de aprender a hablar hebreo, el idioma de sus enemigos.

El conflicto bélico se intensifica.

Sinwar fue liberado en 2011, uno de los más de 1,000 palestinos liberados a cambio de un soldado israelí, Gilad Shalit, que fue tomado como rehén por Hamas y retenido durante cinco años. En ese momento, las emociones se mezclaron por el intercambio desigual, que permitió que otros prisioneros violentos salieran libres.

Su experiencia carcelaria puede haber hecho a Sinwar “particularmente sensible” a la difícil situación de los reclusos palestinos y probablemente explica su aprobación de una operación de tan gran escala para secuestrar rehenes, según Michael Horowitz, analista geopolítico y de seguridad.

"Uno de sus primeros ataques conocidos contra Israel fue el secuestro de dos soldados israelíes", dijo Horowitz, jefe de inteligencia de Le Beck International, añadiendo que Sinwar "ha estado prometiendo liberar a los prisioneros" desde que fue elegido jefe de Hamás en Gaza en votación secreta en 2017.

Durante las acciones fueron liberados unos 250 rehenes.

Después de tomar el poder del ex líder de Hamas, Ismail Haniyeh, Sinwar intentó mejorar las relaciones con Egipto y Fatah, la facción que tiene el control de la Autoridad Palestina en Cisjordania y es vista como más secular y moderada, según el informe del ECFR.

Sinwar también intentó presionar a Israel para que aflojara su bloqueo militar sobre Gaza con una campaña de diplomacia pública y, al mismo tiempo, organizando y sancionando protestas palestinas a gran escala en la frontera israelí, dijo Horowitz.

En 2018, Sinwar dijo al New York Times que los palestinos “preferirían ganar nuestros derechos por medios suaves y pacíficos”, pero que también tenían “derecho a ganarlos mediante la resistencia”.

El video propagandístico dura casi dos minutos.

Pero habiendo aparentemente logrado pocos avances con esta estrategia, Sinwar recientemente enfrentó una “oposición notable” en una elección interna de Hamas, dijo Horowitz.

"Esto puede haberlo empujado a volver a una confrontación a gran escala", dijo, añadiendo que Mohammed Deif, el comandante de las Brigadas Qassam, el ala militar de Hamas, era "conocido como un intransigente". Fue Deif quien planeó los ataques terrestres, marítimos y aéreos contra Israel, a los que llamó “inundación de al-Aqsa”.

Los esfuerzos diplomáticos de Sinwar no pueden descartarse como una campaña de desinformación intencionada por parte de Hamas, según H.A. Hellyer, especialista en geopolítica y seguridad del Royal United Services Institute, un grupo de expertos con sede en Londres.

Hamas ha construido una compleja red de túneles capaz de soportar los ataques del Ejército israelí. Para ver más de Telemundo, visita https://www.nbc.com/networks/telemundo

"Tuvimos la impresión varias veces de que Hamas no estaba interesado en la confrontación, no estaba interesado en la escalada o estaba tratando de encontrar otra manera de hacer las cosas", dijo, añadiendo que los últimos ataques demostraron que ésta no había sido la " prioridad general” de figuras clave de Hamas.

"Incluso los informes que indican que hubo algunas advertencias, nadie sabía que esto era lo que se estaba planeando", dijo Hellyer. "Francamente, ni siquiera estoy seguro de si Hamas predijo o previó cuánto daño serían capaces de causar. Y, por supuesto, no todo Hamas sabía lo que estaba pasando de todos modos".

La ofensiva terrestre de Israel no es sólo una caza de Sinwar, sino una misión para erradicar todo el poder gobernante de Hamas dentro de Gaza, dijo Hellyer, añadiendo que esto pondría en riesgo muchas vidas palestinas inocentes.

"Combinando eso con un área increíblemente densamente poblada, que tiene alimentos limitados, cortes de electricidad, privación de agua y combustible, ya está en medio de una catástrofe humanitaria y creo que eso se intensificará de manera exponencial", dijo.